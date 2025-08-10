विज्ञान

भारत में छोटे ग्रामीण उद्यम सालाना 79 लाख नौकरियां पैदा कर सकते हैं : रिपोर्ट

Aug 10, 2025, 12:29 AM

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लघु और सूक्ष्म ग्रामीण उद्यम, जिनमें कपड़ा, निर्माण, सेवा और खुदरा जैसे क्षेत्रों के छोटे व्यवसाय शामिल हैं, सालाना लगभग 79 लाख नौकरियां पैदा कर सकते हैं।

ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) और डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट (डीआईयू) की एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत का ग्रामीण युवा समूह विशाल और विस्तारित है, जिससे यह देश के भावी कार्यबल और आर्थिक प्रगति का केंद्र बन गया है। युवा साक्षरता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 15-24 आयु वर्ग के युवाओं में राष्ट्रीय स्तर पर 97 प्रतिशत तक पहुंच गई है।"

यद्यपि 20-24 आयु वर्ग की 88 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेती हैं, उच्च शिक्षा में नामांकन में उल्लेखनीय गिरावट आई है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 53.8 प्रतिशत और 18 से 23 आयु वर्ग के युवाओं में लगभग 27.1 प्रतिशत है।

संभावनाओं के बावजूद, लघु और सूक्ष्म ग्रामीण उद्यमों (एमएनआरई) का प्रतिनिधित्व कम है और रिपोर्ट के अनुसार, इस स्थिति में बदलाव होना चाहिए।

“यह रिपोर्ट सूक्ष्म-स्तरीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। जब हम इन्हें पढ़ते हैं, तो हमें यह भी समझ आता है कि किन प्रथाओं को बढ़ाया या दोहराया जा सकता है। ये जानकारियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये कमियों को उजागर करती हैं और ऐसे आंकड़े प्रदान करती हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे,” भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव, नितेश कुमार मिश्रा ने कहा।

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि नियामक बोझ को कम करने, योजनाओं तक पहुंच में सुधार लाने, वित्तीय समावेशन का विस्तार करने और बाज़ार संपर्क तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में, स्थान-विशिष्ट उपाय किए जाने चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, टी.के. अनिल कुमार कहते हैं, “यदि हम बड़े पैमाने पर उद्यम विकास का लक्ष्य रखते हैं, तो हमें एक मज़बूत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना होगा। उद्यम और कौशल विकास में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वित्त, बुनियादी ढांचे, उपकरणों और मूल्य श्रृंखला एकीकरण को एक साथ काम करने की आवश्यकता है।”

रिपोर्ट के अनुसार, जिन राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र में काम पर रखे गए श्रमिक उद्यम (HWE) अधिक हैं, वहां रोज़गार संरचनाएं विविध और गैर-कृषि अर्थव्यवस्थाएं मज़बूत होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है।

ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर नीरज आहूजा ने कहा, "यह सर्वेक्षण भारत की शांत उद्यमशीलता क्रांति और लक्षित कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। एमएनआरई, विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए, समावेशी विकास और सार्थक रोज़गार के द्वार खोल सकते हैं। उन्हें मान्यता देना और उनका समर्थन करना न केवल एक ठोस नीति है, बल्कि 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भी है।"

--आईएएनएस

जीकेटी/

