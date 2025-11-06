भारत के वेयरहाउसिंग सेक्टर में 2025 की तीसरी तिमाही में 16 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज

मुंबई, 6 नवंबर (आईएएनएस)। 2025 की तीसरी तिमाही में भारत में वेयरहाउसिंग सेक्टर की वृद्धि को मैन्युफैक्चरिंग ने लीड किया, जिसके तहत सितंबर तिमाही में अब्सॉर्प्शन 17.1 मिलियन स्क्वायर फीट दर्ज किया गया। यह सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की वृद्धि थी। यह जानकारी गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

लीडिंग इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, नाइट फ्रैंक इंडिया के अनुसार, लीजिंग एक्टिविटी 49.2 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच गई, जो कि सालाना आधार पर 32 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। इस प्रदर्शन के साथ सेक्टर अगले रिकॉर्ड वर्ष के लिए तैयार हो चुका है।

एफएमसीजी और एफएमसीडी को छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग ऑक्यूपायर्स ने सबसे बड़े मांग बढ़ाने वाले रहे, जिन्होंने 2025 की तीसरी तिमाही में कुल ट्रांजैक्शन में 44 प्रतिशत का योगदान दिया। वॉल्यूम को लेकर सेक्टर ने 2025 के पहले 9 महीनों में सालाना आधार पर 56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई।

रिपोर्ट बताती है कि मजबूत घरेलू मांग, सप्लाई चेन डायवर्सिपिकेशन और पॉलिसी-लेड इंस्ट्रियल विस्तार के समर्थन से मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3पीएल) और ई-कॉमर्स ऑक्यूपायर्स ने मजबूत गति दर्ज करवाई।

ऑक्यूपायर्स के लिए ग्रेड ए फैसिलिटी एक पसंदीदा विकल्प बनी हुई हैं, जिसने वर्ष 2025 में अभी तक कुल लीज पर लिए स्पेस के 61 प्रतिशत का योगदान दिया। जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में ग्रेड ए फैसिलिटी का यह योगदान 58 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा, "मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार, सप्लाई चेन डायवर्सिफिकेशन और बेहतर होती लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी जैसे फंडामेंडल शिफ्ट के कारण भारत का इंडस्ट्रियल और वेयरहाउसिंग लैंडस्केप लगातार मजबूत हो रहा है।"

ई-कॉमर्स सेक्टर में शानदार वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें 2025 की तीसरी तिमाही में 2.5 मिलियन स्क्वेयर फीट की लीजिंग रिकॉर्ड की गई, जो कि सालाना आधार पर 137 प्रतिशत की शानदार वृद्धि रही।

इसके अलावा, सभी बाजारों किराए में वृद्धि में सकारात्मक रही, जिसे ऑक्यूपायर एक्टिविटी खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूत एक्टिविटी से समर्थन मिला।

रिपोर्ट बताती है कि सरकारी पहलों से मिल रहे समर्थन के साथ मैन्युफैक्चरिंग आउटलुक मजबूत बना हुआ है। कंपनियां लगातार सप्लाई चेन में विविधता ला रही हैं और अपना उत्पादन भारत में शिफ्ट में कर रही हैं।

