विज्ञान

भारत के वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर ने सितंबर तिमाही में 64 प्रतिशत वृद्धि की दर्ज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 13, 2025, 05:14 PM

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर ने 2025 की तीसरी तिमाही में 9.2 मिलियन वर्ग फुट के अब्सॉर्प्शन के साथ क्रमिक आधार पर आगे बढ़ते हुए 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई है।

वर्कप्लेस सॉल्यूशन फर्म वेस्टियन की एक रिपोर्ट बताती है कि देश भर में अब्सॉर्प्शन को लेकर मुंबई का 4.29 मिलियन वर्ग फुट अब्सॉर्प्शन यानी 47 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे अधिक योगदान रहा, जो कि तिमाही आधार पर 377 प्रतिशत और सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

फर्म ने कहा कि इस मजबूत वृद्धि के बावजूद नेशनल लेवल अब्सॉर्प्शन को लेकर एक वर्ष की समान अवधि की तुलना में 36 प्रतिशत की गिरावट रही।

रिपोर्ट में बताया गया है कि रिन्यूड ऑक्यूपायर्स ने मुंबई के माइक्रो मार्केट्स भिवंडी और पनवेल को लेकर मांग बढ़ाई, जिससे दोनों ने मिलकर कुल अब्सॉर्प्शन के 96 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शहर की रिकवरी को लेकर योगदान दर्ज करवाया।

वेस्टियन में फ्रिक्स सीईओ श्रीनिवास राव ने कहा, "वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर ने 2025 की तीसरी तिमाही में रिवाइवल के संकेत दिए हैं। इस तिमाही के प्रदर्शन को लेकर मुंबई, कोलकाता और एनसीआई अब्सॉर्प्शन को लीड कर रहे हैं।"

महत्वपूर्ण माइक्रो-मार्केट्स में ऑक्यूपायर मांग को लेकर बढ़त और ई-कॉमर्स एंड 3पीएल सेगमेंट में रिन्यूड गति सेक्टर की बढ़ती गहनता और डायवर्सिफिकेशन को दर्शाता है।

मुंबई के बाद एनसीआर ने 1.28 वर्ग फीट अब्सॉर्प्शन के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जिसने तिमाही आधार पर 83 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसी तरह, चेन्नई ने 1.13 वर्ग फीट अब्सॉर्प्शन के साथ 7 तिमाहियों में अपना सबसे उच्च लीजिंग लेवल हासिल किया, जो कि क्रमिक आधार पर 151 प्रतिशत और सालाना आधार पर 38 प्रतिशत की वृद्धि थी।

रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता ने 1.26 मिलियन वर्ग फुट अब्सॉर्प्शन के साथ अपना सबसे उच्च तिमाही अब्सॉर्प्शन दर्ज किया, जो कि पिछली तिमाही की तुलना में 950 प्रतिशत और सालाना आधार पर 186 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

--आईएएनएस

एसकेटी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...