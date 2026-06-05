भारत की विकास रफ्तार तेज, यात्री वाहन बिक्री में जोरदार उछाल: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत की विकास यात्रा पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। उन्होंने देश के यात्री वाहन बाजार के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि मई 2026 में इस क्षेत्र में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है।

Read More

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मई 2026 में भारत के यात्री वाहन बाजार में लगभग 4.4 लाख वाहनों की बिक्री हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने कहा कि इस वृद्धि में प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों - मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा - की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

पीयूष गोयल ने कहा, "भारत की विकास रफ्तार पूरी रफ्तार में है। मई 2026 में देश के यात्री वाहन बाजार में करीब 4.4 लाख यूनिट की बिक्री हुई, जो सालाना आधार पर 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। यह बढ़त मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा मोटर्स और महिंद्रा ऑटो के नेतृत्व में हुई है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है।"

उन्होंने कहा कि भारत में बने वाहनों की बढ़ती मांग घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में उपभोक्ताओं के बढ़ते विश्वास और देश के मजबूत ऑटोमोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती है।

मंत्री ने कहा, "मेक इन इंडिया वाहनों की मजबूत मांग उपभोक्ताओं के बढ़ते भरोसे, फलते-फूलते विनिर्माण तंत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' विजन के परिवर्तनकारी प्रभाव को दिखाती है।"

पीयूष गोयल ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र की इस प्रगति को देश में चल रहे व्यापक आर्थिक बदलाव से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' पहल ने विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र की यह गति नवाचार, उद्यमशीलता और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाती है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान दे रही हैं।

मंत्री ने कहा, "विकसित भारत की यात्रा नवाचार, उद्यमशीलता और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से संचालित हो रही है।"

इस महीने की शुरुआत में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने मई में घरेलू बाजार में अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की थी।

कंपनी ने मई में डीलरों को 1,90,337 यात्री वाहन भेजे। उद्योग के अनुमान के अनुसार, यह पिछले वर्ष की तुलना में 39.99 प्रतिशत की वृद्धि है।

इसके साथ ही, कंपनी ने अप्रैल में बनाए गए 1,87,704 यूनिट के अपने पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।

--आईएएनएस

डीबीपी