भारत की व्हाइट कॉलर हायरिंग में फेस्टिव सीजन में 15 प्रतिशत तक का जबरदस्त उछाल

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस) । दीपावली और दशहरा के फेस्टिव सीजन के दौरान जहां एक ओर हायरिंग लेकर धीमी गति रही वहीं, भारत के व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट में अक्टूबर के दौरान एजुकेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, बीपीओ/आईटीईएस और स्पेशलाइज्ड टेक रोल को लेकर मजबूत गतिविधी दर्ज की गई। यह जानकारी सोमवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म नौकरी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के व्हाइट-कॉलर हायरिंग को लेकर सालाना आधार पर 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

अक्सर दीपावली-दशहरा फेस्टिव सीजन के दौरान रिक्रूटमेंट गतिविधी धीमी हो जाती है। इसी कड़ी में नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स ने अक्टूबर के दौरान 2,480 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए, जो कि सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

जहां एक ओर फेस्टिव सीजन की वजह से अधिकतर सेक्टर में रिक्रूटमेंट को लेकर धीमी गति रही वहीं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एजुकेशन, बीपीओ/आईटीईस को लेकर सालाना आधार पर क्रमशः 15 प्रतिशत, 13 प्रतिशत और 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

एजुकेशन सेक्टर में हायरिंग को लेकर हैदराबाद में 47 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया गया, जिसके बाद चेन्नई और बेंगलुरू का स्थान रहा।

रिपोर्ट बताती है कि 3 वर्ष से कम उम्र के अनुभव वाले फ्रेशर्स की हायरिंग में एजुकेशन सेक्टर में 25 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, एजुकेशन सेक्टर में स्टार्टअप्स द्वारा हायरिंग को लेकर सालाना आधार पर 77 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है।

प्लेटफॉर्म का डेटा बताता है उभरती टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स को लेकर सालाना आधार पर 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो दर्शाता है कि फ्यूचर-फॉर्वर्ड स्किल्स को लेकर निवेश निरंतर बना हुआ है। इन टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स में ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी में काम रही कंपनियां शामिल हैं।

बीते महीने आईटी यूनिकॉर्न में हायरिंग स्थिर रही। वहीं, बीपीओ/आईटीईएस को लेकर हायरिंग एक्टिविटी में सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसे एंट्री-लेवल हायरिंग की 20 प्रतिशत वृद्धि का समर्थन मिला। इसमें उभरते शहरों और मेट्रो सिटी का शानदार प्रदर्शन रहा।

रिपोर्ट बताती है कि हाई-स्किल टैलेंट को लेकर लगातार मांग बढ़ रही है, जिसमें मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को लेकर हायरिंग में 139 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्च इंजीनियर्स, मेडिकल बिलर्स/कोडर्स, ट्रांजिशन मैनेजर्स और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स जैसी भूमिकाओं को लेकर हायरिंग में 30 से 62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि एक हायरिंग को लेकर एक शानदार प्रदर्शन है।

