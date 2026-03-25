भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कोयला गैसीकरण की अहम भूमिका होगी : केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि कोयला गैसीकरण भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा।

भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कोयला गैसीकरण को एक अहम बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी बताते हुए कहा कि यह कोयले को सिनगैस में बदल देती है, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर ज्यादा साफ ईंधन, केमिकल, खाद और हाइड्रोजन बनाने के लिए किया जा सकता है। यह तरीका घरेलू संसाधनों का ज्यादा असरदार और टिकाऊ इस्तेमाल मुमकिन बनाता है, साथ ही आर्थिक मजबूती भी बढ़ाता है।

मंत्री ने कहा कि इसे बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 'नेशनल कोल गैसीफिकेशन मिशन' शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को मदद देने के लिए 8,500 करोड़ रुपए का एक इंसेंटिव फ्रेमवर्क भी शुरू किया गया है; कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर पहले से ही काम चल रहा है और 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश पाइपलाइन में है।

'अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन' (यूसीजी) जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी की भी खास तौर पर चर्चा की गई, क्योंकि इनमें उन कोयला भंडारों तक पहुंचने की क्षमता है जहां पहले पहुंचना मुमकिन नहीं था, और साथ ही ये पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे असर को भी कम करती हैं।

उन्होंने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऊर्जा के मामले में एक ऐसे संतुलित तरीके की जरूरत है जो विकास और स्थिरता को एक साथ लेकर चले। मंत्री ने भारत के विशाल कोयला भंडारों का जिक्र किया, जिनका अनुमान लगभग 400 अरब टन है, जो दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक हैं, और जहां कोयला, ऊर्जा के कुल इस्तेमाल में लगभग 55 प्रतिशत और बिजली उत्पादन में लगभग 74 प्रतिशत का योगदान देता है।

कोयले की सालाना मांग अभी लगभग एक अरब टन है और 2047 तक इसके काफी बढ़ जाने की उम्मीद है; ऐसे में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोयले का महत्व आगे भी बना रहेगा, भले ही भारत 2070 तक 'नेट जीरो' उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो।

उन्होंने भारत की आयात पर निर्भरता की ओर भी इशारा किया, लगभग 83 प्रतिशत कच्चा तेल, 50 प्रतिशत प्राकृतिक गैस, और 90 प्रतिशत से ज्यादा मेथनॉल और खाद, जिसकी वजह से ऊर्जा सुरक्षा एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गई है।

मंत्री ने उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्ट-अप और रिसर्च संस्थानों को शामिल करते हुए एक साझा माहौल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोयला गैसीकरण कई अलग-अलग सेक्टरों से जुड़ा हुआ है, जिनमें बिजली, तेल और गैस, और खाद बनाने वाले सेक्टर शामिल हैं। उन्होंने सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि वह मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाएगी, सहायक नीतियां लागू करेगी, और शुरुआती दौर में ही लोगों को इसमें शामिल होने और निवेश करने के लिए इंसेंटिव देगी।

उन्होंने भरोसा जताया कि इनोवेशन, स्वदेशी टेक्नोलॉजी के विकास और आपसी तालमेल से किए गए प्रयासों की बदौलत, भारत 'क्लीन कोल टेक्नोलॉजी' के क्षेत्र में दुनिया का एक अग्रणी देश बनकर उभर सकता है; और साथ ही वह ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को भी आगे बढ़ा सकता है।

--आईएएनएस

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