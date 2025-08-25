भारत के टियर 2 शहरों में एफएमसीडी नौकरियों में वृद्धि जारी : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। फास्ट-मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (एफएमसीडी) क्षेत्र में नए अवसर महानगरों से आगे भी उभर रहे हैं। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, टियर-2 शहरों में कुल एफएमसीडी नौकरियों में 22 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

सीआईईएल एचआर की रिपोर्ट में महानगरों से आगे नए उपभोक्ता बाजारों के उभरने को दर्शाया गया है।

इसमें मई 2023 से मई 2025 तक कुल 30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निरंतर भर्ती गति भी प्रदर्शित की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "यह बदलाव गैर-महानगरीय बाज़ारों में कूलिंग अप्लायंसेज, इन्वर्टर और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी वस्तुओं में बढ़ती उपभोक्ता रुचि के कारण है। यह रुझान नियुक्ति के भौगोलिक विविधीकरण और महानगरीय केंद्रों से परे नए उपभोक्ता बाज़ारों के उद्भव का संकेत देता है।"

विशेष रूप से, रिपोर्ट में लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक बाधाओं के कारण विनिर्माण, बिक्री और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला गया है।

एफएमसीडी क्षेत्र के मज़बूत विकास पथ के बावजूद, महिलाएं कार्यबल का केवल 9 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं- जो प्रमुख क्षेत्रों में सबसे कम है।

सीआईईएल एचआर सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और सीईओ आदित्य नारायण मिश्रा ने कहा, "एफएमसीडी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहां विविधता महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सकती है। जो कंपनियां अपने कार्यबल में महिलाओं की इस कम भागीदारी दर का सक्रिय रूप से समाधान करेंगी, उन्हें न केवल एक व्यापक प्रतिभा पूल तक पहुंच प्राप्त होगी, बल्कि विविध दृष्टिकोणों से भी लाभ होगा जो नवाचार और बेहतर उपभोक्ता समझ को बढ़ावा देते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि महिलाएं उपभोक्ता खरीद निर्णयों के बहुमत को प्रभावित करती हैं।"

मिश्रा ने आगे कहा, "समावेश को प्रतीकात्मक उपायों से आगे बढ़कर कार्यस्थल से लेकर बोर्डरूम तक, हर स्तर पर समाहित किया जाना चाहिए।"

रिपोर्ट में नवाचार और नई नौकरी भूमिकाओं के बढ़ते महत्व पर भी ध्यान दिया गया है। जैसे-जैसे एफएमसीडी कंपनियां विनिर्माण से आगे बढ़कर विशिष्ट उपभोक्ता अनुभवों की ओर बढ़ रही हैं, औद्योगिक डिज़ाइनरों, डेटा इंजीनियरों, उत्पाद प्रबंधकों और ग्राहक सफलता विशेषज्ञों की माँग बढ़ रही है।

ये भूमिकाएं कंपनियों को वास्तविक समय की जानकारी का उपयोग करने, उपयोगकर्ता-केंद्रित उत्पाद विकसित करने और अधिक स्मार्ट, टिकाऊ उपकरण बनाने में मदद कर रही हैं।

यह रिपोर्ट मात्रात्मक विश्लेषण पर आधारित है, जो भारत के एफएमसीडी क्षेत्र में कार्यरत 1,00,000 अधिकारियों और 1,005 नौकरी पोस्टिंग के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें देश की अग्रणी एफएमसीडी कंपनियों के करियर पृष्ठों से प्राप्त जानकारी भी शामिल है।

