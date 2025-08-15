विज्ञान

भारत का टैबलेट बाजार दूसरी तिमाही में 20 प्रतिशत बढ़ा, 2025 में 15 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद: रिपोर्ट

Aug 15, 2025, 10:37 AM

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय टैबलेट बाजार में 2025 की दूसरी तिमाही में साल-दर-साल आधार पर 20 प्रतिशत और तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 28 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह जानकारी एक नई रिपोर्ट में दी गई।

साइबरमीडिया रिसर्च (सीएमआर) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के टैबलेट बाजार में 2025 में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। 2025 की दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन की वजह डिजिटलीकरण में वृद्धि, 5जी उपकरणों की अधिक उपलब्धता और मार्केट लीडर्स द्वारा रणनीतिक चैनल विस्तार है।

ग्रामीण-शहरी पहुंच में इजाफा और किफायती 5जी कनेक्टिविटी को अपनाने में तेज वृद्धि और डिजिटल रूप से कुशल उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या भारत के टैबलेट बाजार के विकास को गति प्रदान करेगी।

2025 की दूसरी तिमाही में, 5जी टैबलेट की शिपमेंट में 95 प्रतिशत रही, जो भारत में अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पोर्टफोलियो, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और गहरी ऑनलाइन-ऑफलाइन पहुंच का लाभ उठाकर बड़ी कंपनियां लगातार शीर्ष पर बनी हुई हैं। 2025 की दूसरी तिमाही में, एप्पल 30 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद सैमसंग 27 प्रतिशत और लेनोवो 18 प्रतिशत के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

साइबरमीडिया रिसर्च की वरिष्ठ विश्लेषक मेनका कुमारी ने कहा, "भारत का टैबलेट बाजार दो क्षेत्रों में बढ़ रहा है। पहला वैल्यू-फॉर-मनी और दूसरा प्रीमियम सेगमेंट। वैल्यू-फॉर-मनी सेगमेंट में दोहरे अंकों की वृद्धि छात्रों, गिग वर्कर्स और बजट के प्रति जागरूक यूजर की ओर से मजबूत मांग को दर्शाता है, जो विश्वसनीय प्रदर्शन चाहते हैं।"

2025 की दूसरी तिमाही में भारत के टैबलेट बाजार में एप्पल का दबदबा बनाने में कंपनी के नए लॉन्च आईपैड 11 सीरीज की अहम भूमिका रही, जिसकी तिमाही के दौरान एप्पल के कुल शिपमेंट में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वहीं, दूसरे स्थान पर रही सैमसंग के टैबलेट शिपमेंट में गैलेक्सी टैब ए9 प्लस 5जी का हिस्सा 81 प्रतिशत रहा।

तीसरे स्थान पर रही लेनोवो की शिपमेंट में अहम योगदान लेनोवो टैब के11 और आईडियापैड प्रो सीरीज का था, जिनकी कुल शिपमेंट में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।

