भारत के स्मार्टफोन मार्केट ने सितंबर तिमाही में वैल्यू को लेकर 18 प्रतिशत की शानदार वृद्धि की दर्ज

Nov 03, 2025, 02:58 PM

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के स्मार्टफोन मार्केट ने इस वर्ष सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर वॉल्यूम को लेकर 5 प्रतिशत और वैल्यू को लेकर 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई है, जो कि स्मार्टफोन मार्केट की सबसे अधिक तिमाही वैल्यू के रूप में भी दर्ज की गई है। यह जानकारी सोमवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

काउंटरपॉइंट रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि स्मार्टफोन मार्केट को लेकर यह वृद्धि मजबूत फेस्टिव डिमांड, आकर्षक डिस्काउंट और प्रीमियम फोन में बढ़ती ग्राहकों की दिलचस्पी की वजह से देखी गई है।

जानकारों का कहना है कि अधिक से अधिक ग्राहक अब प्रीमियम स्मार्टफोन पर अपग्रेड कर रहे हैं इसलिए मार्केट का ध्यान अब वॉल्यूम वृद्धि से हटकर अब वैल्यू ग्रोथ पर आ गया है।

रिपोर्ट बताती है कि आसान फाइनेंसिंग ऑप्शन और आकर्षक ट्रेड-इन ऑफर्स अधिक से अधिक ग्राहकों को प्रीमियम डिवाइस खरीदने के लिए बढ़ावा दिया है।

काउंटरपॉइंट रिसर्च के सीनियर एनालिस्ट प्राचीर सिंह ने कहा कि बेहतर घरेलू लिक्विडिटी और फेस्टिव माहौल की वजह से सितंबर तिमाही में अच्छी बिक्री हुई।

रिपोर्ट के अनुसार, 30 हजार रुपए से अधिक कीमत वाले फोन के प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में शिपमेंट में सालाना आधार पर 29 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। जिसने समग्र मार्केट वैल्यू को 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जबकि एवरेज सेलिंग प्राइस (एएसपी) को लेकर 13 प्रतिसत की वृद्धि दर्ज की गई है।

एप्पल की आईफोन 16 और 15 सीरीज को लेकर मजबूत मांग की वजह से कंपनी 28 प्रतिशत वैल्यू शेयर के साथ प्रीमियम मार्केट को लीड कर रहा है।वहीं, न्यूली लॉन्च्ड आईफोन 17 सीरीज को भी ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

इसके बाद 23 प्रतिशत वैल्यू शेयर के साथ सैमसंग दूसरे स्थान पर बना हुआ है। कंपनी की गैलेक्सी एस और ए सीरीज को लेकर ग्राहकों में खासा क्रेज बना हुआ है, वहीं, कंपनी के फोल्डेबल फोन ने भी बिक्री को लेकर मजबूत आंकड़े दर्ज किए हैं।

शिपमेंट को लेकर आईक्यूओओ को हटाकर वीवो 20 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ भारत का टॉप स्मार्टफोन ब्रांड बनकर उभरा है।

13 प्रतिशत शेयर के साथ सैमसंग का दूसरा स्थान रहा।

पहली बार वॉल्यूम को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव के साथ एप्पल ने भारत के टॉप पांच स्मार्टफोन ब्रांड की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। जो कि भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आईफोन मार्केट बनाता है।

