भारत का स्मार्टफोन मार्केट 2025 में निरंतर गति के साथ बढ़ने के लिए तैयार

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। भारत का स्मार्टफोन मार्केट शिपमेंट को लेकर सिंगल डिजिट ग्रोथ के साथ 2025 में मध्यम वृद्धि के साथ बढ़ेगा। एक लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि मार्केट 5जी अपग्रेड, प्रीमियम फोन के बढ़ते ट्रेंड और ग्राहकों की कनेक्टेड डिवाइस इकोसिस्टम को लेकर बढ़ती मांग के साथ निरंतर गति के साथ बढ़ता रहेगा।

साइबरमीडिया रिसर्च (सीएमआर) की रिपोर्ट बताती है कि भारत के स्मार्टफोन मार्केट ने सालाना आधार पर 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई। मार्केट में यह वृद्धि फेस्टिव सीजन, 5जी अपनाने और ग्राहकों के प्रीमियम की ओर बढ़ते आकर्षण की वजह से देखी गई। इसके अलावा, प्रीमियम उत्पादों को बढ़ावा देने में एप्पल, वीवो और मटोरोला की भूमिका अहम रही।

2025 की तीसरी तिमाही में वैल्यू को लेकर एप्पल 30 प्रतिशत शेयर के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद 22 प्रतिशत शेयर के साथ सैमसंग का स्थान रहा।

वीवो ने 18 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ 5जी स्मार्टफोन मार्केट को लीड किया और इसके बाद 16 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर सैमसंग रहा।

सीएमआर में इंडस्ट्री इंटेलिजेंस ग्रुप (आईआईजी) के एनालिस्ट पंकज जादली ने कहा, "वर्तमान फेस्टिव और ईयर-एंड सेल शिपमेंट को बढ़ावा देने में अहम होगी। इसमें प्रीमियम और उबर-प्रीमियम सेगमेंट मेन ग्रोथ इंजन रहेंगे, जिसे एप्पल, सैमंसग, वनप्लस के फ्लैगशिप मॉडल लीड करेंगे।"

इस तिमाही में 5जी स्मार्टफोन ने कुल शिपमेंट में 89 प्रतिशत का योगदान दिया, जो कि सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है। इसके अलावा, 6000-10,000 रुपए के प्राइस बैंड में आने वाले 5जी स्मार्टफोन ने सालाना आधार पर 1600 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि दर्ज करवाई है, जो कि सस्ते 5जी स्मार्टफोन की तेजी से बढ़ती मांग को दिखाता है।

सीएमआर में इंडस्ट्री इंटेलिजेंस ग्रुप (आईआईजी) की सीनियर एनालिस्ट मेनका कुमारी ने कहा कि फेस्टिव सीजन के साथ प्रमोशनल कैंपेन और आसान ईएमआई स्कीम ने ग्राहकों को फोन अपग्रेड करने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ भारत के वैल्यू-फॉर-मनी और अफोर्डेबल 5जी स्मार्टफोन सेगमेंट को एक नया आकार मिला।

मेनका ने आगे कहा, "जहां एक ओर फीचर फोन की बिक्री को लेकर लगातार गिरावट दर्ज की गई वहीं प्रीमियम स्मार्टफोन में डबल-डिजिट में वृद्धि रही, जो दिखाता है कि स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।"

रिपोर्ट बताती है कि 2025 की तीसरी तिमाही में 2जी फीचर फोन सेगमेंट को लेकर सालाना आधार पर 14 प्रतिशत और 4जी फीचर फोन को लेकर सालाना आधार पर 24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

