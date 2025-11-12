भारत का स्मार्टफोन मार्केट 2025 की तीसरी फेस्टिव तिमाही में पांच वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (आईडीसी) की ओर से मंगलवार को जारी डेटा के अनुसार, भारत का स्मार्टफोन मार्केट 2025 की तीसरी फेस्टिव तिमाही में पांच वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो कि सालाना आधार पर 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाते हुए 48 मिलियन यूनिट हो गया।

टेक कंपनी एप्पल ने भारत में 2025 की तीसरी तिमाही में 5 मिलियन यूनिट तक पहुंचकर अपनी सबसे अधिक तिमाही शिपमेंट दर्ज करवाई है। इसी के साथ एप्पल का नाम बाजार में पहली बार चौथे स्थान पर दर्ज किया गया है।

आईफोन मेकर ने पिछले और नए मॉडल्स को लेकर निरतंर मांग के चलते सालाना आधार पर 25.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज करवाई है।

इस तिमाही में आईफोन 16 भारत में सबसे ज्यादा शिप किए जाने वाला स्मार्टफोन रहा, जिसने कुल मार्केट शिपमेंट में 5 प्रतिशत का योगदान दिया।

न्यूली लॉन्च आईफोन 17 सीरीज और आईफोन एयर का रिकॉर्ड-ब्रेक्रिंग डेब्यू रहा, जिसने एप्पल की तीसरी तिमाही के शिपमेंट में 16 प्रतिशत का योगदान दिया। यह कंपनी के लिए 2021 के बाद से किसी भी आईफोन लॉन्च को लेकर सबसे मजबूत लॉन्च-तिमाही प्रदर्शन रहा।

मिड-प्रीमियम सेगमेंट सालाना आधार पर 10.7 प्रतिशत बढ़ा और इसका शेयर 3 से 4 प्रतिशत तक हो गया।

सैमसंग टॉप पॉजिशन पर रहा, जिसके बाद ओप्पो और वनप्लस का स्थान रहा।

ई-टेलर प्लेटफॉर्म्स पर भारी डिस्काउंट की वजह से गैलेक्सी एस24 ने इस रेंज के लिए लगभग एक-चौथाई यानी 25 प्रतिशत का योगदान दिया है।

आईडीसी एशिया पैसेफिक में डिवासेस रिसर्च की सीनियर रिसर्च मैनेजर उपासना जोशी ने कहा, "2025 की तीसरी तिमाही में अग्रेसिव फेस्टिव प्रमोशन और फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग ऑप्शन की वजह से मजबूत शिपमेंट वॉल्यूम दर्ज किया गया। हालांकि, प्रीमियम सेगमेंट को लेकर ही ग्राहकों की मांग अधिक रही, जिससे बाजार दबाव में रहा और 2025 की चौथी तिमाही के लिए इंवेट्री भी बढ़ गई।"

जोशी ने आगे कहा, "आईडीसी ने 2025 की चौथी तिमाही के लिए सालाना आधार पर गिरावट का अनुमान लगाया है, जिससे कुल स्मार्टफोन शिपमेंट इस वर्ष के लिए 150 मिलियन यूनिट से नीचे रहने का अनुमान है।"

मजबूत मांग और प्रीमियम एंड हायर-स्पेक मॉडल्स के कारण तीसरी तिमाही में स्मार्टफोन एवरेज सेलिंग प्राइस सालाना आधार पर 13.7 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 294 डॉलर दर्ज किया गया है।

