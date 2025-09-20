भारत का स्मार्टफोन बाजार 2025 की पहली छमाही में 2 प्रतिशत बढ़ा: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 19 सितंबर (आईएएनएस)। भारत का स्मार्टफोन बाजार 2025 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 2 प्रतिशत की दर से बढ़ा है और इस दौरान कुल 6 करोड़ यूनिट्स की शिपमेंट हुई है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (आईडीसी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, शिपमेंट में 35 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि के साथ एप्पल सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड बनकर उभरा है।

रिपोर्ट में कहा गया कि 50,000 रुपए से अधिक कीमत वाले प्रीमियम स्मार्टफोन ने ग्रोथ को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई, जबकि 10,000-20,000 रुपए का मिड-रेंज सेगमेंट कुल बिक्री के मामले में सबसे बड़ा रहा।

रिपोर्ट के मुताबिक, "क्षेत्रीय स्तर पर, उत्तरी राज्यों ने 33 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बाजार का नेतृत्व किया, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में सबसे तेजी से वृद्धि हुई है।"

मैसूर और शिमला सहित छोटे टियर-4 शहरों में भी दो अंकों की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो महानगरों और बड़े शहरों से परे बढ़ती मांग को दर्शाता है।

इस बीच, साइबरमीडिया रिसर्च (सीएमआर) की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन की बिक्री सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़ सकती है। साथ ही मार्केट वैल्यू में 24 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिल सकता है।

प्रीमियम सेगमेंट, सुपर-प्रीमियम सेगमेंट (50,000 रुपए-1,00,000 रुपए) के स्मार्टफोन का बाजार सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़ सकता है। वहीं, अपर-प्रीमियम सेगमेंट (1,00,000 रुपए और उससे अधिक) के स्मार्टफोन का बाजार सालाना आधार पर 167 प्रतिशत बढ़ सकता है। इसकी वजह फ्लैगशिप स्मार्टफोन की मांग का बढ़ना है।

सीएमआर के उद्योग अनुसंधान समूह (आईआरजी) के उपाध्यक्ष प्रभु राम के अनुसार, प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार सेगमेंट को महत्वाकांक्षी खरीदारों, जेनरेशन जी और मिलेनियल उपभोक्ताओं द्वारा अपनी विकसित होती डिजिटल जीवनशैली के अनुरूप पावरफुल डिवाइस की तलाश के कारण लगातार मजबूत समर्थन मिल रहा है।

उन्होंने कहा, "बढ़ती सुलभता और सामर्थ्य संबंधी पहलों के साथ, अब अधिक उपभोक्ता नई प्रीमियम डिवाइस खरीदना चाह रहे हैं। एंड्रॉइड स्मार्टफोन बाजार की बात करें तो परफॉर्मेंस, डिजाइन और ऑन-डिवाइस एआई प्रदान करने वाले स्मार्टफोन की अधिक मांग है।"

--आईएएनएस

एबीएस/