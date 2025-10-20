विज्ञान

भारत का रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन बाजार ग्रोथ में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंचा: रिपोर्ट

Oct 20, 2025, 11:05 AM

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत में रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन सेल्स 2025 की पहली छमाही (जनवरी से जून की अवधि) में सालाना आधार पर 5 प्रतिशत बढ़ी है, जो देश को वैश्विक स्तर पर दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन मार्केट बनाता है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म काउंटरप्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया कि रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल आईफोन की बिक्री में पहली छमाही में 19 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है और आईफोन 13 और आईफोन 14 सीरीज के स्मार्टफोन की मांग अधिक है।

रिपोर्ट में आगे कहा कि ग्राहकों की ओर से प्रीमियम स्मार्टफोन को वरीयता दिए जाने के कारण रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन मार्केट में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है और हाई-एंड मॉडल्स की मांग बढ़ रही है।

रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन मार्केट में 6 प्रतिशत की बढ़त के साथ अफ्रीका शीर्ष पर है। यहां भी आईफोन बिक्री में शीर्ष पर है।

भारत के रिफर्बिश्ड बाजार में एप्पल ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि सैमसंग ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। सैमसंग की बढ़त उसके गैलेक्सी एस22 और एस23 मॉडलों की लगातार मांग के कारण बनी रही।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली छमाही में सैमसंग गैलेक्सी एस22 और एस21 भारत में सबसे अधिक बिकने वाले मॉडलों में से थे।

दक्षिण पूर्व एशिया के प्री-ओन्ड स्मार्टफोन बाजार में भी 2025 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसकी वजह इसके बड़े असंगठित चैनल और चीन से पुराने उपकरणों और कलपुर्जों का लगातार आना था।

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि कंज्यूमर-टू-कंज्यूमर में, विशेषकर रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन मार्केट में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रोथ को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह वृद्धि उपभोक्ता विश्वास, बेहतर आपूर्ति श्रृंखलाओं और डिजिटल लेनदेन शुरू करने की सुविधा से प्रेरित है।

खुदरा विक्रेताओं द्वारा संचालित एक्सचेंज प्रोग्राम और विस्तारित वारंटी की पेशकश भी नए रीफर्बिश्ड उपकरणों की मांग को बढ़ा रही है।

