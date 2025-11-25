भारत के पीसी मार्केट ने 2025 की तीसरी तिमाही में बेस्ट परफॉर्मेंस करवाई दर्ज, 10 प्रतिशत बढ़ा शिपमेंट

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के पीसी मार्केट ने 2025 की तीसरी तिमाही में बेस्ट तिमाही परफॉर्मेंस दर्ज करवाई है और सालाना आधार पर शिपमेंट में 10.1 प्रतिशत की तेजी के साथ 4.9 मिलियन यूनिट के आंकड़े तक पहुंच गया है। यह जानकारी मंगलवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के डेटा के अनुसार, इस परफॉर्मेंस ने पिछले वर्ष की समान अवधि के 4.5 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है।

इस तिमाही में सभी पीसी कैटेगरी, डेस्कटॉप, नोटबुक और वर्कस्टेशन ने हेल्दी ग्रोथ दर्ज करवाई है।

नोटबुक सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में उभरा और सालाना आधार पर 9.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करवाई। जबकि डेस्कटॉप शिपमेंट में 11.6 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया।

इसी तरह, वर्कस्टेशन ने भी हाई ग्रोथ दर्ज करवाई और पिछले वर्ष की तुलना में 14.2 प्रतिशत बढ़ा।

प्रीमियम नोटबुक सेगमेंट ने भी सालाना आधार पर 8.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करवाई, जिसमें 1000 डॉलर से अधिक के डिवाइस भी शामिल थे।

पर्सनल और एंटरप्राइज इस्तेमाल में हाई-परफॉर्मेंस मशीन के लिए मांग मजबूत बनी रही।

एआई-इनेबल्ड नोटबुक्स तेजी से बढ़ती कैटेगरी बनी रही और बीते वर्ष की तुलना में शिपमेंट में 126.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करवाई। इन डिवाइस में से अधिकतर हार्डवेयर-बेस्ड एआई फीचर्स के सात बेसिक एआई नोटबुक्स थीं, जिन्हें आकर्षक डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर्स से समर्थन मिला।

नेक्स्ट-जेनरेशन एआई पीसी ने भी पहली बार एक सिंगल तिमाही में 1 लाख यूनिट शिपमेंट का आंकड़ा पार कर महत्वपूर्ण योगदान दर्ज करवाया।

एसएमबी मार्केट ने 18.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई जबकि छोटे ऑफिसों से मांग में 13.1 प्रतिशत का उछाल रहा।

कंज्यूमर मार्केट ने 2.8 मिलियन यूनिट्स के साथ अपनी सबसे बेहतरीन तिमाही दर्ज की, जिसे अर्ली फेस्टिव सीजन सेल और एग्रेसिव ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से सपोर्ट मिला। ऑनलाइन चैनल्स ने 1 मिलियन यूनिट के शिपिंग आंकड़े के साथ सबसे उच्च आंकड़ा हासिल किया।

आईडीसी इंडिया और साउथ एशिया के रिसर्च मैनेजर, भरत शेनॉय ने कहा, "कंज्यूमर की खरीदारी का तरीका बदल गया है। बहुत से ग्राहक अब अपनी खरीदारी को फेस्टिव डिस्काउंट का फायदा लेने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं।"

