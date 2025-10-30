विज्ञान

भारत के ऑटो सेक्टर में सितंबर में हुई मजबूत रिकवरी, कमर्शियल वाहनों की बिक्री 11.9 प्रतिशत बढ़ी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 30, 2025, 09:21 PM

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में सितंबर में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है और सभी सेगमेंट में बिक्री में 5 से 10 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।

रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने कहा कि बिक्री में यह तेजी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों और त्योहारी सीजन की शुरुआत के कारण आई है, जो वित्त वर्ष 26 में इंडस्ट्री के लिए सकारात्मक बदलाव का संकेत है।

इस दौरान कमर्शियल वाहन सेगमेंट की बिक्री में सबसे तेज उछाल देखा गया। जहां थोक बिक्री सालाना आधार पर 11.9 प्रतिशत बढ़ी।

रिपोर्ट में बताया गया कि दोपहिया वाहनों की रिटेल बिक्री में सालाना आधार पर 6.5 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है। वाहनों की थोक बिक्री में सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है।

आईसीआरए ने कहा कि जीएसटी में कटौती के बाद यात्री वाहनों की रिटेल बिक्री में सालाना आधार पर 5.8 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वहीं, थोक बिक्री में सालाना आधार पर 4.5 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, थोक बिक्री में मासिक आधार पर 15.7 प्रतिशत की बिक्री हुई है। इसकी वजह मैन्युफैक्चरर की ओर से डीलरशीप को अधिक वाहनों का निर्यात करना है। हालांकि, इन्वेंट्री स्तर अभी भी उच्चतम स्तर पर बना हुआ है और यूटिलिटी वाहनों की मांग लगातार बनी हुई है।

आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2026 में भारतीय ऑटो क्षेत्र के लिए स्थिर से सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है। रेटिंग एजेंसी ने इस वित्तीय वर्ष के लिए कमर्शियल वाहनों (सीवी) उद्योग के लिए 3-5 प्रतिशत की मामूली थोक वृद्धि, दोपहिया वाहनों के लिए 6-9 प्रतिशत और यात्री वाहनों के लिए 1 से 4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर अफोर्डेबिलिटी, नए मॉडलों की लॉन्चिंग, ग्रामीण मांग में वृद्धि और निरंतर त्योहारी मांग इंडस्ट्री विकास को गति प्रदान करेंगे।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...