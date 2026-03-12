भारत की न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में शांति बिल अहम कदम, प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन में आएगी तेजी : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (शांति) बिल 2025 भारत की न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता वृद्धि में एक संरचनात्मक कदम है। इससे प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। यह जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

इंफोमेरिक्स रेटिंग्स ने इस बिल को भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए संरचनात्मक सकारात्मक कदम बताया, क्योंकि यह न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता वृद्धि में लंबे समय से चली आ रही बाधाओं, विशेष रूप से देयता और भागीदारी संबंधी प्रतिबंधों को दूर करता है।

फर्म ने बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी का विस्तार अभी भी क्रमिक रहने की उम्मीद है और कार्यान्वयन और योजना के तहत चल रही परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2032 तक लगभग 22 गीगावाट (जीडब्ल्यू) तक पहुंचने की संभावना है।

‘शांति बिल 2025’ परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 का स्थान लेता है और इसके अंतर्गत विकास, सुरक्षा, संरक्षा, सुरक्षा उपायों और परमाणु दायित्व को नियंत्रित करने वाला एक एकीकृत कानूनी ढांचा प्रस्तुत किया जाएगा।

इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत सरकारी संस्थाओं, कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या अन्य व्यक्तियों को परमाणु संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व, संचालन या बंद करने तथा परमाणु ईंधन के निर्माण की अनुमति दी गई है।

फर्म ने बताया कि शुद्ध शून्य ऊर्जा लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता और बढ़ती बिजली मांग के कारण भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण घटक बन गई है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा की अनिश्चितता भंडारण सहायता के बावजूद भी इसकी विश्वसनीय आधार भार मांग को पूरी तरह से पूरा करने की क्षमता को सीमित करती है।

इंफोमेरिक्स रेटिंग्स के मुख्य रेटिंग अधिकारी रोहित इनामदार ने कहा, “इस विधेयक में श्रेणीवार संचालक देयता सीमा निर्धारित की गई है और आपूर्तिकर्ताओं के लिए कानूनी कार्रवाई को परिभाषित संविदात्मक और जानबूझकर की गई गलती की स्थितियों तक सीमित किया गया है, जिससे आपूर्तिकर्ता जोखिम कम होता है, निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और भविष्य की परमाणु परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।"

हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा क्षमता में वृद्धि टैरिफ प्रतिस्पर्धा और घरेलू विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर भी निर्भर करेगी।

फर्म ने कहा कि परमाणु क्षमता के विस्तार के साथ-साथ दीर्घकालिक सरकारी समर्थित ईंधन आपूर्ति व्यवस्था, रणनीतिक भंडार का निर्माण और घरेलू ईंधन-चक्र अवसंरचना का विकास महत्वपूर्ण बना रहेगा।

