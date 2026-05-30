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भारत की न्यूक्लियर एनर्जी योजना मध्य एशिया के साथ करीबी संबंधों के लिए अहम

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 30, 2026, 04:30 AM

नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। जियोपॉलिटिकल मॉनिटर में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, भारत का तेजी से बढ़ता नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें यूरेनियम आपूर्ति में दीर्घकालिक साझेदारी, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती, आर्थिक संबंधों के विस्तार और भू-राजनीतिक विविधीकरण की संभावनाओं पर जोर दिया गया है।

कजाकिस्तान की राष्ट्रीय परमाणु कंपनी कजाटोमप्रोम और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच यूरेनियम की सप्लाई के लिए 4 बिलियन डॉलर से ज्यादा कीमत का 2026 का डील साइन हुआ है। इससे पता चलता है कि इस डोमेन में भारत-मध्य एशिया का सहयोग कमोडिटी ट्रेड से एक रणनीतिक क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहा है।

आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया गया है कि जैसे-जैसे भारत सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी जेनरेशन को बढ़ाना चाहता है और फ्यूल सप्लाई में डायवर्सिटी लाना चाहता है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान एक बड़े यूरेशियन रिसोर्स आर्किटेक्चर में जरूरी साझेदार बन रहे हैं। अस्ताना और ताशकंद के लिए, भारत कोई ट्रांजैक्शनल खरीदार नहीं है, बल्कि कई साल के कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी में साझा इंटरेस्ट पर आधारित एक लंबे समय की साझेदारी है।

भारत ने 2047 तक 100 जीडब्ल्यू सिविलियन न्यूक्लियर कैपेसिटी का टारगेट रखा है, और 2031-32 तक 22,480 एमडब्ल्यू का अंतरिम टारगेट रखा है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर अलग से ध्यान दिया जा रहा है। 2025/26 के बजट में इस दिशा में 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा रिजर्व किए गए हैं और 200 बिलियन रुपए के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का टारगेट 2033 तक कम से कम पांच देश में डिजाइन किए गए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाना है।

इस बैकग्राउंड में, कजाकिस्तान भारत के लिए लगभग एक आइडियल साझेदार जैसा दिखता है। इस रिपब्लिक के पास ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व का लगभग 14 फीसदी है और यह दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर बना हुआ है। 2025 में, कजाकिस्तान का कुल यूरेनियम प्रोडक्शन 25,800 टन तक पहुंच गया, जिसमें कजाटोमप्रोम का 13,500 टन शामिल है, जो ग्लोबल प्राइमरी यूरेनियम आउटपुट का लगभग 20 फीसदी सप्लाई करता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, जो सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी जेनरेशन को तेजी से बढ़ाने की योजना बना रहा है, उसके लिए ऐसा साझेदार रणनीतिक महत्व रखता है।

कजाकिस्तान-भारतीय यूरेनियम साझेदारी में पहले से ही काफी संस्थागत गहराई है। कजाकिस्तान पहले कनाडा के साथ भारत के महत्वपूर्ण यूरेनियम आपूर्तिकर्ताओं में से एक था। 2026 का समझौता इस संबंध को नियमित वस्तु सहयोग की श्रेणी से एक लंबे समय के रणनीतिक कनेक्शन में बदल देता है।

नई दिल्ली के लिए, कजाकिस्तानी यूरेनियम फ्यूल बेस को मजबूत करता है और ऐसे समय में एक ही सप्लायर पर निर्भरता कम करता है जब देश सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी जेनरेशन को तेजी से बढ़ाने की योजना बना रहा है। अस्ताना के लिए, मध्य एशिया में एक्सट्रैक्शन, लॉजिस्टिक्स और रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में चीन की मजबूत मौजूदगी के बैकग्राउंड में भारतीय बाजार में गुंजाइश बढ़ जाती है।

रिपोर्ट के अनुसार, चीनी कंपनियां पहले से ही कजाकिस्तान के बड़े यूरेनियम प्रोजेक्ट्स में अपनी जगह मजबूत कर रही हैं। रूस के रोसाटॉम से एसेट्स खरीद रही हैं। इस स्थिति में, भारत यूरेनियम मार्केट में एक और स्टेबल पार्टनर बन जाता है। कजाकिस्तान के लिए, यह फॉर्मेट खास तौर पर कीमती है।

लेकिन, मुख्य रुकावट भूगोल ही है। कैस्पियन, ईरान या अफगानिस्तान के जरिए भरोसेमंद रास्तों के बिना, यूरेनियम डिप्लोमेसी को उन्हीं कनेक्टिविटी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिन्होंने दशकों से इस इलाके में भारत की मौजूदगी को सीमित रखा है। आर्टिकल के अनुसार, मुख्य सवाल यह है कि क्या न्यूक्लियर फ्यूल वह माध्यम बन सकता है, जिसके जरिए भारत मध्य एशिया में अपनी मजबूत पकड़ बना सके।

ट्रांसपोर्ट रिस्क भारत-कजाकिस्तान-उज्बेकिस्तान के बीच सहयोग की उम्मीद को खत्म नहीं करते। वे इसे और ज्यादा राजनीतिक बनाते हैं। यह मुद्दा कच्चे माल की बिक्री से आगे बढ़कर भरोसेमंद रास्ते बनाने, सप्लाई इंश्योरेंस और लंबे समय के इंतजामों तक फैला हुआ है।

--आईएएनएस

केके/एबीएम

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