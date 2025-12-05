भारत के निर्यात में नवंबर में मजबूत उछाल

नई दिल्ली, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। अक्टूबर में करीब 12 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करने के बाद भारत के निर्यात में नवंबर महीने में प्रभावशाली सुधार देखने को मिला है। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को दी। हालांकि, मंत्री ने आधिकारिक आंकड़े साझा नहीं किए, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय 15 दिसंबर को नवंबर महीने के आयात-निर्यात के पूर्ण डाटा जारी करेगा।

गोयल ने बताया कि माल व्यापार निर्यात एक मजबूत स्थिति में है। अक्टूबर में निर्यात में गिरावट आई थी, लेकिन नवंबर में निर्यात में उससे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई है। यदि अक्टूबर और नवंबर को मिलाकर देखें, तो वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत के माल निर्यात में वृद्धि दर्ज हुई है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार भारत व्यापारिक साझेदारों के साथ गहरे आर्थिक एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है और निकट भविष्य में कई देशों के साथ सफल व्यापारिक समझौतों की घोषणा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 8.2 प्रतिशत रही, जिसने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। पिछले कुछ महीनों में महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर रही है और विदेशी मुद्रा भंडार लगातार मजबूत बना हुआ है।

गोयल के अनुसार पूंजी प्रवाह, बुनियादी ढांचा निवेश, उपभोक्ता खर्च और अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में सकारात्मक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं।

अमेरिका को होने वाले निर्यात पर शुल्कों का असर पड़ा है, इसके बावजूद जुलाई–सितंबर तिमाही में कुल माल और सेवाओं के निर्यात में 5 से 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो निर्यात विविधीकरण और मजबूत नीति के कारण संभव हुई।

भारत वर्तमान में अमेरिका, यूरोपीय संघ (ईयू), न्यूजीलैंड, ओमान, चिली और पेरू सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत के चरण में है।

वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से सितंबर के बीच भारत का कुल माल निर्यात 2.9 प्रतिशत बढ़कर 220 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इस अवधि में अमेरिका को होने वाले निर्यात में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि जुलाई 2025 के बाद अमेरिकी हिस्सेदारी में कुछ कमी देखी गई है।

--आईएएनएस

