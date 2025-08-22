विज्ञान

भारत का नॉन-स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वित्त वर्ष 25 में 14 अरब डॉलर से अधिक रहा : रिपोर्ट

Aug 22, 2025, 09:29 AM

नई दिल्ली, 21 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के नॉन-स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की वैल्यू वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 14 अरब डॉलर को पार कर गई है। इस दौरान, देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 36 प्रतिशत रही है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईएससी) ने रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश का कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात सालाना आधार पर 32.47 प्रतिशत बढ़कर 38.57 अरब डॉलर हो गया है।

देश के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का अधिकांश हिस्सा स्मार्टफोन है। वहीं, नॉन-स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में सोलर पैनल, टेलीकॉम इक्विपमेंट, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट्स को शामिल किया जाता है। इनका निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में फोटोवोल्टिक सेल ने 1.12 अरब डॉलर का निर्यात राजस्व अर्जित किया, जबकि टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और पार्ट्स ने 1.4 अरब डॉलर का योगदान दिया। रेक्टिफायर, इन्वर्टर और चार्जर का निर्यात राजस्व सामूहिक रूप से 2.5 अरब डॉलर से अधिक रहा। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ने 0.4 अरब डॉलर का राजस्व अर्जित किया, जबकि पीसी और डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट का योगदान 0.81 अरब डॉलर रहा।

इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्तमान में भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में 9 प्रतिशत का योगदान है, जो इससे पिछले वित्तीय वर्ष में 6.73 प्रतिशत था, जो अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्यवार निर्यात में तमिलनाडु 14.65 अरब डॉलर के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद कर्नाटक ने 7.8 अरब डॉलर, उत्तर प्रदेश ने 5.26 अरब डॉलर, महाराष्ट्र ने 3.5 अरब डॉलर और गुजरात ने 1.85 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात किया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स ईएससी के चेयरमैन विनोद शर्मा ने कहा, "भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है और देश की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं की आधारशिला बनने के लिए तैयार है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में घोषणा की कि 2025 के अंत तक बाजार में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स उपलब्ध होंगे।

--आईएएनएस

एबीएस/

