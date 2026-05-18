भारत की मल्टी-डिवाइस लाइफस्टाइल के लिए रियलमी किस तरह एक स्मार्ट एआईओटी इकोसिस्टम का कर रहा निर्माण?

नई दिल्ली, 18 मई (आईएएनएस)। आधुनिक जीवनशैली कई कनेक्टेड उपकरणों पर चलती है। उपभोक्ता दिनभर बिना रुके कॉल, संगीत, फिटनेस ट्रैकिंग, काम की सूचनाएं, गेमिंग और मनोरंजन के बीच स्विच करते रहते हैं।

आईडीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के वियरेबल डिवाइस बाजार में 2024 में 119 मिलियन शिपमेंट दर्ज किए गए, जिसमें टीडब्ल्यूएस ईयरबड्स की हिस्सेदारी ईयरवियर सेगमेंट में 70.9 प्रतिशत थी। चुनौती अब उपकरणों तक पहुंच नहीं है, बल्कि उनके बीच की बाधाएं हैं - बाधित ट्रांजिशन, मैनुअल कंट्रोल और असंगत अनुभव जो उपयोगकर्ताओं की गति को धीमा कर देते हैं।

यह बदलाव ही वह सही जगह है जहां रियलमी का एआईओटी इकोसिस्टम अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।

रियलमी की व्यापक इकोसिस्टम रणनीति उपकरणों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित करने, दैनिक गतिविधियों में आने वाली बाधाओं को कम करने और भारतीय उपभोक्ताओं को एक स्मार्ट, अधिक सहज कनेक्टेड अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित है।

जैसे-जैसे उपयोगकर्ता प्रीमियम और फीचर-रिच उपकरणों में अधिक निवेश कर रहे हैं, हार्डवेयर नवाचार के साथ-साथ इकोसिस्टम एकीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, भारतीय उपभोक्ता अब कम लेकिन बेहतर उपकरण खरीद रहे हैं, और प्रीमियम स्मार्टवॉच सेगमेंट (15,000 रुपए से अधिक) में व्यापक श्रेणी में गिरावट के बावजूद 16 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देखी जा रही है।

एडैप्टिव एएनसी, हाई-रेस वायरलेस ऑडियो, हेल्थ ट्रैकिंग और लंबी बैटरी लाइफ जैसी उन्नत सुविधाओं की मांग एआईओटी श्रेणियों में लगातार बढ़ रही है।

इन बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, रियलमी 22 मई 2026 को रियलमी बड्स एयर 8 प्रो और रियलमी वॉच एस5 लॉन्च करने जा रहा है।

रियलमी बड्स एयर 8 प्रो उन उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है जो हर वातावरण को - चाहे मेट्रो हो, कैफे हो, हवाई अड्डा हो या कार्यस्थल - एक कनेक्टेड जीवनशैली का हिस्सा मानते हैं। इन ईयरबड्स में 55डीबी एडैप्टिव एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन की सुविधा है जो आसपास के शोर के स्तर के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित हो जाती है, जिससे बार-बार मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना निर्बाध सुनने का अनुभव सुनिश्चित होता है। ट्रिपल-माइक एआई कॉलिंग सिस्टम कॉल के दौरान आवाज की स्पष्टता को बढ़ाता है, जिससे शोरगुल वाले वातावरण में भी संचार आसान हो जाता है।

ऑडियो के मामले में, बड्स एयर 8 प्रो 11 मिमी + 6 मिमी डुअल-ड्राइवर सेटअप, एलएचडीसी 5.0 हाई-रेस वायरलेस ऑडियो सपोर्ट और 20एचजेड–40केएचजेड फ़्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज के साथ एक प्रीमियम मनोरंजन अनुभव प्रदान करता है।

चाहे उपयोगकर्ता ओटीटी कंटेंट स्ट्रीम कर रहे हों, गेम खेल रहे हों, कॉल अटेंड कर रहे हों या संगीत सुन रहे हों, ये ईयरबड्स हर तरह के उपयोग के लिए आसानी से अनुकूलित हो जाते हैं।

ट्रांसपेरेंसी मोड उपयोगकर्ताओं को जरूरत पड़ने पर अपने आस-पास के वातावरण से अवगत रहने की सुविधा देता है, जबकि 50 घंटे तक का प्लेबैक टाइम और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट पूरे दिन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।

इस अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए रियलमी वॉच एस5 पेश है, जो इस श्रेणी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक - बैटरी की चिंता - को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई स्मार्टवॉच है। उपभोक्ता अब सामान्य नोटिफिकेशन से परे अधिक सार्थक स्मार्टवॉच अनुभव की तलाश कर रहे हैं, ऐसे में वॉच एस5 बैटरी बैकअप, स्वास्थ्य ट्रैकिंग और रोजमर्रा के उपयोग में आसानी पर केंद्रित है।

इस स्मार्टवॉच में बेहतर आउटडोर विजिबिलिटी के लिए हाई पीक ब्राइटनेस वाला 1.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, जबकि इसकी 460एमएएच की दमदार बैटरी एक बार चार्ज करने पर 20 दिनों तक चलती है। वॉच एस5 पांच सैटेलाइट सिस्टम पर स्वतंत्र जीपीएस को भी सपोर्ट करती है, जिससे स्मार्टफोन कनेक्शन की आवश्यकता के बिना सटीक आउटडोर गतिविधि ट्रैकिंग संभव हो पाती है।

अपने फिटनेस और वेलनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, वॉच एस5 में 110 से अधिक स्पोर्ट्स मोड, निरंतर हृदय गति निगरानी, ​​एसपीO2 ट्रैकिंग, नींद विश्लेषण, तनाव निगरानी, ​​सिंगल टैप हेल्थ मेजरमेंट और 5एटीएम जल प्रतिरोध जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

ये सभी विशेषताएं मिलकर डिवाइस को सिर्फ एक स्मार्टवॉच से कहीं अधिक बनाती हैं — यह व्यापक रियलमी एआईओटी इकोसिस्टम के भीतर एक दैनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता साथी बन जाता है।

भारत में निर्मित, रियलमी बड्स एयर8 प्रो और रियलमी वॉच एस5 दोनों ही भारतीय उपभोक्ताओं के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप नवाचार प्रदान करने की रियलमी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उत्पाद रियलमी के उस व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें एक परस्पर जुड़े एआईओटी इकोसिस्टम का निर्माण करना है जहां डिवाइस रोजमर्रा की जिंदगी को सरल बनाने के लिए निर्बाध रूप से एक साथ काम करते हैं।

जैसे-जैसे उपभोक्ता बहु-उपकरणों की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, प्रौद्योगिकी का मूल्य तेजी से इस बात पर निर्भर करता है कि डिवाइस कितनी आसानी से एक दूसरे से जुड़ते हैं, संवाद करते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं।

रियलमी बड्स एयर8प्रो और रियलमी वॉच एस5 के लॉन्च के साथ, रियलमी एक स्मार्ट, सहज और अधिक कनेक्टेड उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए अपने एआईओटी इकोसिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है।

--आईएएनएस

एबीएस/