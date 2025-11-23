भारत के लेबर कोड का वैश्विक निकायों ने किया स्वागत, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में माना बड़ा कदम

नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (आईएलओ) और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (आईएसएसए) की ओर से भारत के चार नए लेबर कोड को लागू करने के फैसला का स्वागत किया गया है।

वैश्विक निकायों ने इन सुधारों को सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने, मिनिमम वेज फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने और संस्थागत क्षमता निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम माना है।

इन निकायों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के प्रयास इंक्लूसिव और मॉडर्न लेबर सिस्टम पर व्यापक अंतरराष्ट्रीय विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन निकायों की टिप्पणी ग्लोबल लेबर और सोशल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को आकार देने में भारत की बढ़ती लीडरशिप को दर्शाता है।

आईएलओ के डायरेक्टर-जनरल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भारत के नए लेबर कोड, जिनमें सोशल प्रोटेक्शन और मिनिमम वेज भी शामिल है, को लेकर रुचिपूर्वक नजर रख रहा हूं। सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच सामाजिक संवाद बेहद जरूरी है क्योंकि सुधारों के साथ यह सुनिश्चित किया जाता है कि नियम कर्मचारियों और व्यवसायों के लिए सकारात्मक बने रहें।"

इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ने भी एक्स पर एक लेबर मिनिस्ट्री के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा कि भारत के लेबर कोड मजबूत और अधिक इंक्लूसिव सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के लिए वैश्विक प्रयासों को गति प्रदान करते हैं।

इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ने एक्स पर लिखा, "आईएसएसए इस उपलब्धि का स्वागत करता है और कवरेज, प्रोटेक्शन और संस्थागत क्षमता में निरंतर निवेश को बढ़ावा देता है।"

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक्स पर नए लेबर कोड को भारत के लेबर लैंडस्केप में एक क्रांतिकारी बदलाव बताया।

मंत्रालय की ओर से एक्स पर लिखा गया, "सरकार ने चार लेबर कोड लागू किए हैं जो 29 कानूनों को एक आसान, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर-रेडी फ्रेमवर्क में जोड़ते हैं, जिससे कर्मचारी सशक्त बनते हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।"

--आईएएनएस

