विज्ञान

भारत के फिटनेस टेक सेक्टर ने 203 इक्विटी राउंड के जरिए 98.9 करोड़ डॉलर जुटाए : रिपोर्ट

Sep 16, 2025, 09:26 AM

नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के फिटनेस टेक सेक्टर ने अब तक 203 इक्विटी राउंड के जरिए 98.9 करोड़ डॉलर जुटाए हैं, जो मौजूदा सतर्क फंडिंग एक्टिविटी के बावजूद इसके निरंतर विस्तार को दर्शाता है। यह जानकारी मंगलवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

फिटनेस टेक इकोसिस्टम में वर्तमान में 600 से अधिक एक्टिव स्टार्टअप शामिल हैं, जिनमें से 96 ने इक्विटी फंडिंग हासिल कर ली है।

ट्रैक्सन की एक रिपोर्ट के अनुसार, "पिछले दशक में, एनुअल फंडिंग 2016 के 2.42 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2021 में रिकॉर्ड 38.79 करोड़ डॉलर हो गई और फिर 2024 में घटकर 4.83 करोड़ डॉलर रह गई। इस बीच, 2021 सबसे अधिक फंडिंग वाला साल रहा।"

सबसे अधिक फंड पाने वाले स्टार्टअप्स में अभी तक कल्टडॉटफिट 666.6 मिलियन डॉलर के साथ इस सेक्टर में सबसे अधिक फंड पाने वाला स्टार्टअप बना हुआ है, इसके बाद हेल्दीफाईमी 145.3 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि अल्ट्राह्युमन ने 54.9 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल की है।

इस सेक्टर में अब तक 100 मिलियन डॉलर से अधिक के चार मेगा फंडिंग राउंड दर्ज किए गए हैं, जो सभी कल्टडॉटफिट द्वारा जुटाए गए हैं।

इनमें 2021 में 180 मिलियन डॉलर की सीरीज एफ, 2020 में 110.5 मिलियन डॉलर की सीरीज डी, 2019 में 120 मिलियन डॉलर की सीरीज डी और 2018 में 120 मिलियन डॉलर की सीरीज सी शामिल हैं।

ट्रैक्सन की सह-संस्थापक नेहा सिंह ने कहा, "भारत का फिटनेस टेक इकोसिस्टम लगातार परिपक्वता के दौर में प्रवेश कर रहा है, जो बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता, सहायक नीतिगत पहलों और तेजी से डिजिटल अपनाने के संयोजन से आकार ले रहा है।।"

भौगोलिक दृष्टि से, बेंगलुरु भारत के फिटनेस टेक सेक्टर में अब तक कुल 897.6 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल कर सबसे आगे रहा है। इसके बाद मुंबई 33.2 मिलियन डॉलर के साथ दूसरा सबसे बड़ा केंद्र रहा।

यह सेक्टर वियरेबल्स, कनेक्टेड जिम इक्विप्मेंट, फिटनेस ऐप और एआई-पावर्ड प्लेटफॉर्म्स तक फैला हुआ है। ऐसे एआई-पावर्ड प्लेटफॉर्म्स जो पर्सनलाइज्ड वर्कआउट, न्यूट्रिशन ट्रैकिंग और हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफर करते हैं।

फिटनेस टेक सेक्टर में अब तक 12 अधिग्रहण हुए हैं, जो इस क्षेत्र में बढ़ते कंसोलिडेशन को दर्शाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, "महत्वपूर्ण सौदों में 2024 में जॉनसन हेल्थ टेक द्वारा श्विन फिटनेस का अधिग्रहण, 2023 में बोनात्रा द्वारा मायएवा का अधिग्रहण और 2023 में अपॉइंटी द्वारा ज्योगा का अधिग्रहण शामिल है।"

--आईएएनएस

एसकेटी/

