भारत के फ्लेक्सी स्टाफिंग उद्योग में वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के फ्लेक्सी स्टाफिंग उद्योग में वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो आईटी स्टाफिंग के मजबूत प्रदर्शन का परिणाम है।

इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि ओवरऑल फ्लेक्सी स्टाफिंग उद्योग में वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में तिमाही आधार पर 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आईटी को छोड़कर जनरल फ्लेक्सी सेक्टर में तिमाही आधार पर 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एफएमसीजी, ई-कॉमर्स, रिटेल, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों से मांग ने रोजगार को बढ़ावा देना जारी रखा, लेकिन हायरिंग से जुड़े फैसलों में देरी के कारण इसकी गति धीमी रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आईटी फ्लेक्सी स्टाफिंग उद्योग ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें तिमाही आधार पर 5.5 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि और सालाना आधार पर 12.3 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है।

यह मजबूत वृद्धि विशिष्ट तकनीकी जरूरतों में मजबूत पुनरुत्थान का संकेत देती है, जो एआई, क्लाउड और डिजिटल सर्विस की मजबूत मांग के साथ-साथ वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) की वृद्धि की वजह से देखी गई है।

इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट लोहित भाटिया ने कहा, "वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही औपचारिक रोजगार वृद्धि के बदलते स्वरूप को दर्शाती है, जिसका प्रमाण फ्लेक्सी रोजगार वृद्धि में सालाना आधार पर 6.1 प्रतिशत की गिरावट है, जो 2020 की महामारी के बाद पहली तिमाही की सबसे धीमी गति है। यह धीमी गति मुख्य रूप से चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों और उपभोक्ता खर्च में कमी के कारण है, जिसने कुल नियुक्तियों की संख्या को सीमित कर दिया।"

इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन (आईएसएफ) के वाइस प्रेसिडेंट मनमीत सिंह ने कहा कि आईटी स्टाफिंग सेगमेंट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तिमाही आधार पर 5.5 प्रतिशत की मजबूत बढ़त हासिल की। इस तेजी की गति ने सालाना आधार पर 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड के नॉन-साइक्लिकल नेचर को दर्शाती है।

आईएसएफ ने बताया कि उसके सदस्यों ने पिछले वर्ष 91,500 फॉर्मल पॉजीशन क्रिएट कीं, जिससे वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के अंत तक मेंबर्स द्वारा एम्प्लोयड कुल फॉर्मल फ्लेक्सी वर्कफोर्स का लगभग 1.83 मिलियन हो गया।

