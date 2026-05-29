विज्ञान

भारत के आर्थिक विकास का अगला चरण हिमालयी क्षेत्र से उभरेगा: डॉ. जितेंद्र सिंह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 29, 2026, 05:49 AM

नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत के आर्थिक विस्तार का अगला चरण उन क्षेत्रों और संसाधनों से उभरेगा, जो दशकों से अनछुए रहे हैं, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में होगा।

उन्होंने पालमपुर स्थित हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईएचबीटी) में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे-जैसे देश विकसित भारत 2047 की परिकल्पना की ओर बढ़ रहा है, हिमालयी अर्थव्यवस्था भारत के भविष्य के आर्थिक विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरोमा मिशन और फ्लोरीकल्चर मिशन जैसी पहलों के माध्यम से हिमालयी क्षेत्रों में केंद्रित वैज्ञानिक हस्तक्षेपों को अभूतपूर्व गति मिली है, जो हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों, महिलाओं, युवाओं, स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए आजीविका के अवसर पैदा कर रहे हैं।

मंत्री ने याद दिलाया कि इसी संस्थान का ट्यूलिप फूल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की प्रार्थना के दौरान पीएम मोदी द्वारा अर्पित की गई भेंट का हिस्सा था।

उन्होंने संस्थान की विभिन्न सुविधाओं का दौरा किया और सीएसआईआर-आईएचबीटी द्वारा संचालित विभिन्न हिमालयी प्रौद्योगिकी मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों, नवोन्मेषकों, किसानों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों के साथ बातचीत की।

उन्होंने कहा कि यह संस्थान हिमालयी जैव संसाधनों को चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण संबंधी उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन, पुष्पकृषि और कृषि-जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों और प्रौद्योगिकियों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने सीएसआईआर-आईएचबीटी को हिमालयी जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान और वाणिज्यिक नवाचार के कई आयामों को एकीकृत करने वाली एक अनूठी वैज्ञानिक संस्था बताते हुए कहा कि यह संस्थान हिमालयी जैव संसाधनों के सतत उपयोग के लिए देश के अग्रणी केंद्रों में से एक के रूप में उभरा है।

उन्होंने कहा कि संस्थान का कार्य कृषि प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान, पोषण प्रौद्योगिकी, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और किण्वन प्रौद्योगिकी सहित विविध क्षेत्रों में फैला हुआ है।

अरोमा मिशन की सफलता का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सुगंधित जंगली गेंदे के तेल के देश के अग्रणी उत्पादक के रूप में उभरा है, जिससे किसानों और उद्यमियों के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न हो रही है।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वैज्ञानिक संस्थान ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ विज्ञान, नवाचार और उद्यमिता को एकीकृत करके जमीनी स्तर पर परिवर्तन के साधन के रूप में तेजी से उभर रहे हैं।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी

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