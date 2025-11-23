विज्ञान

भारत-इजरायल के बीच कृषि, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और व्यापार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मिला बढ़ावा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 23, 2025, 06:59 AM

नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इजरायल की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं, जिससे कृषि, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और व्यापार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिला है।

अपने इजरायल दौरे के पहले दिन केंद्रीय मंत्री गोयल ने इजरायल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकत के साथ बैठक की थी। दोनों मंत्रियों के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज की गई। इसके बाद, इंडिया-इजरायल बिजनेस फोरम में टेक्नोलॉजी सेशन और बीटूबी इंटरेक्शन शामिल रहे।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने फोरम में अपने संबोधन में भारत-इजरायल संबंधों की विश्वास-आधारित नींव पर जोर दिया।

उन्होंने फिनटेक, एग्रीटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, फार्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अवसरों का जिक्र किया।

उन्होंने इजरायल के वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की, जिसमें निवेश संबंधों को मजबूत करने, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने और अधिक मजबूत आर्थिक आदान-प्रदान की सुविधा के लिए नियामक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने चेक पॉइंट (साइबर सिक्योरिटी), आईडीई टेक्नोलॉजीज (वॉटर सॉल्यूशन), एनटीए (मेट्रो प्रोजेक्ट) और नेटाफिम (सटीक कृषि) सहित प्रमुख इजरायली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री गोयल ने अपनी बैठकों के दौरान, इजरायल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिचर से कृषि सहयोग को आगे बढ़ाने पर बातचीत की।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने अपनी इस यात्रा के दौरान पेरेज सेंटर फॉर पीस एंड इनोवेशन का दौरा किया। यहां उन्हें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्टेंट टेक्नोलॉजीस और आयरन डोम सिस्टम सहित कई लैंडमार्क इनोवेशन के साथ-साथ उभरती हुई फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इमर्सिव वर्चुअल-रियलिटी सॉल्यूशन की जानकारी दी गई।

उन्होंने वर्ल्ड-क्लास मोबिलिटी टेक्नोलॉजी का अनुभव लिया। साथ ही, उन्होंने किबुत्ज रमत राचेल का भी भ्रमण किया।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने भारत और इजरायल के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, तकनीकी सहयोग का विस्तार करने और दोनों देशों के लिए रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में सहयोग को बढावा देने की साझा प्रतिबद्धता के साथ अपने इजरायल दौरे को पूरा किया।

--आईएएनएस

एसकेटी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...