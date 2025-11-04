भारत-फ्रांस सहयोग के नए क्षेत्र के रूप में उभर रहा पूर्वोत्तर: ज्योतिरादित्य सिंधिया

गुवाहाटी, 3 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को यहां भारत-फ्रांस पूर्वोत्तर निवेश फोरम में शिरकत की।

उन्‍होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पूर्वोत्तर तेजी से भारत-फ्रांस सहयोग के नए क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने इस फोरम को 'विजन और उद्यम के बीच एक सेतु' बताया, जो भारत और फ्रांस के बीच स्थायी साझेदारी का जश्न मनाता है। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी न केवल संधियों से, बल्कि विश्वास से भी बंधी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत-फ्रांस संबंध दुनिया की सबसे व्यापक रणनीतिक साझेदारियों में से एक बन गए हैं, जिसमें 'रणनीति को आत्मा से और नवाचार को समावेशिता से' जोड़ा गया है।

उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग से लेकर स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और टिकाऊ शहरों तक, यह साझेदारी वैश्विक प्रगति के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सिंधिया ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद द्वारा शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015), स्मार्ट शहरों और शहरी बुनियादी ढांचे में सहयोग, आत्मनिर्भर भारत के साथ राफेल साझेदारी, और पेरिस के एफिल टॉवर (2024) में यूपीआई का शुभारंभ शामिल है, जिसने भारत की फिनटेक क्रांति को यूरोप तक पहुंचाया।

उन्होंने कहा, "आज, हम उस प्रकाश को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंचा रहे हैं, जो तेजी से भारत-फ्रांस सहयोग के नए क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।"

सिंधिया ने जोर देकर कहा कि कभी चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ माना जाने वाला यह क्षेत्र अब 'भूमि से जुड़ा हुआ और भविष्य के लिए तैयार' है।

भारत सरकार के 10 प्रतिशत जीबीएस आवंटन के तहत 6.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ, इस क्षेत्र में 6,500 किलोमीटर नई सड़कों, 900 किलोमीटर रेलमार्गों और 17 हवाई अड्डों के संचालन के साथ-साथ भारतनेट के तहत 96 प्रतिशत गांवों को जोड़ा गया है।

सिंधिया ने मौजूदा फ्रांसीसी भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए टोटल एनर्जीज, एयरबस, डसॉल्ट सिस्टम्स, डेकाथलॉन और पीओएमए जैसे फ्रांसीसी नेतृत्व का उदाहरण दिया, जो पहले से ही हरित ऊर्जा, विमानन, डिजाइन नवाचार, खुदरा और टिकाऊ गतिशीलता के क्षेत्र में परिवर्तन को आकार दे रहे हैं।

