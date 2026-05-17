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भारत बड़े सपने देख रहा है, युवा एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नेतृत्व करना चाहते हैं: पीएम मोदी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 17, 2026, 06:31 AM

नई दिल्ली, 16 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत अब बड़े सपने देख रहा है और देश के युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में देश को आगे ले जाने की आकांक्षा रखते हैं।

द हेग में एक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का भारत अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रहा है और तकनीक, नवाचार तथा डिजिटलीकरण के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनकर उभरा है।

उन्होंने कहा, "आज भारत बड़े सपने देख रहा है। भारत के युवा एआई और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने का सपना रखते हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। हमारे स्टार्टअप एआई, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि भारत ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और सफल एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इससे पहले देश ने सफलतापूर्वक जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ऐसी उपलब्धियां अपवाद नहीं रहीं, बल्कि आधुनिक भारत की पहचान बन चुकी हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक पहचान कार्यक्रम चलाया है और साथ ही विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना भी लागू की है।

उन्होंने कहा कि देश में डिजिटलीकरण की गति और उसका दायरा अभूतपूर्व है, वहीं भारत दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना भी चला रहा है।

विज्ञान और तकनीक में भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चंद्रमा के उन हिस्सों तक पहुंचा है, जहां पहले कोई देश नहीं पहुंच पाया था। इससे अंतरिक्ष अनुसंधान और नवाचार में भारत की बढ़ती क्षमता दिखाई देती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में अब करीब 125 सक्रिय यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। उन्होंने दोहराया कि भारतीय स्टार्टअप एआई, रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है और इसके पीछे भारतीय युवाओं की आकांक्षाएं और नवाचार सबसे बड़ी ताकत हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत में आकांक्षाएं असीमित हैं, इसलिए प्रयास भी असीमित होते जा रहे हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के युवा भारत की भविष्य की विकास यात्रा को नई दिशा दे रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत की प्रगति नवाचार, उद्यमिता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और समावेशी विकास योजनाओं के मेल से आगे बढ़ रही है, जो देश को अभूतपूर्व गति से बदल रही हैं।

--आईएएनएस

डीबीपी

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