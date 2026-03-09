विज्ञान

भारत बना रहा वैश्विक व्यापार साझेदारी का नेटवर्क, अमेरिका के साथ किया सबसे बेहतर व्यापार समझौता: पीयूष गोयल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 10, 2026, 03:59 AM

नई दिल्ली, 7 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत ने सभी व्यापार समझौतों में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका के साथ सबसे अच्छा व्यापार समझौता मिला है, जो अन्य देशों की तुलना में बेहतर है।

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 'रायसीना डायलॉग 2026' में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत एक आत्मविश्वासी देश के रूप में उभरा है और भारत तथा अमेरिका के बीच बहुत मजबूत संबंध हैं।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सकारात्मक बातें कही हैं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं और दोनों देशों के बीच सहयोग काफी मजबूत है।

गोयल ने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन देशों के साथ भारत प्रतिस्पर्धा करता है, उनके मुकाबले भारत को अमेरिका के साथ सबसे बेहतर व्यापार समझौता मिला है।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों पर बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी बड़ी भूमिका है।

गोयल ने कहा कि भारत दुनिया भर में व्यापार साझेदारियों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा है, जिसे उन्होंने 'वर्ल्ड वाइड वेब ऑफ ट्रेड पार्टनरशिप' कहा।

हाल ही में उन्होंने यह भी कहा था कि यदि जरूरत पड़ी तो भारत अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते में संतुलन (रीबैलेंस) करेगा ताकि भारत के हित सुरक्षित रह सकें।

यह बयान उस समय आया जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा पहले घोषित किए गए कुछ टैरिफ बढ़ोतरी के फैसलों को रद्द कर दिया था, जिससे व्यापार की स्थिति में बदलाव आया है।

गोयल ने कहा कि अमेरिका में टैरिफ को लेकर स्थिति बदल रही है, इसलिए भारत इस पर नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के हितों की पूरी तरह रक्षा हो।

उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन के पास अभी भी टैरिफ बढ़ाने के अन्य विकल्प हैं और संभव है कि आने वाले समय में टैरिफ 15 प्रतिशत तक बढ़ाए जा सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर लगातार बातचीत और संवाद जारी है।

गोयल ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावित व्यापार समझौते में भारत ने संवेदनशील डेयरी और कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत का निर्यात इस साल बढ़ने की संभावना है।

--आईएएनएस

डीबीपी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...