भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को लेकर सकारात्मक प्रगति के बीच हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता में आशाजनक और सकारात्मक प्रगति के चलते रातोंरात मजबूत होते वैश्विक संकेतों के बीच बुधवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला।

भारत-अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भारतीय बाजार के लिए एक अच्छे संकेत के रूप में देखी जा रही है।

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 334 अंक या 0.41 प्रतिशत बढ़कर 81,435 पर और निफ्टी 106 अंक या 0.43 प्रतिशत बढ़कर 24,975 पर पहुंच गया।

ब्रॉडकैप सूचकांकों में शानदार बढ़त दर्ज की गई, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.73 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.71 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

निफ्टी पैक में लार्सन एंड टुब्रो, कोटक महिंद्रा, डॉ रेड्डीज लैब्स और टीसीएस टॉप गेनर्स रहे। वहीं, टॉप लूजर्स की लिस्ट में हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील और हिंडाल्को रहे।

सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी आईटी में 1.88 प्रतिशत का उछाल रहा। निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी रियल्टी भी बढ़त में रहे। केवल निफ्टी ऑटो 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाल निशान में रहे।

मंगलवार को निफ्टी को लगातार दूसरे सत्र में 24,900 के स्तर के पास प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सूचकांक ने डेली चार्ट पर एक लॉन्ग लोअर शैडो के साथ एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बनाई, जो चल रहे कंसोलिडेशन और इंट्राडे अस्थिरता को दर्शाती है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्राइम रिसर्च हेड देवर्ष वकील ने कहा, "निफ्टी ने कल भी अपनी बढ़त जारी रखी और लगातार पांचवें सत्र में बढ़त के साथ दो हफ्तों के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। 24,791 के ऊपर बंद होकर, निफ्टी 50 डीईएमए से ऊपर के अपने स्तर को पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। सूचकांक अब निर्णायक रूप से अपने 5, 10, 20 और 50-डे डीएमए को पार कर चुका है, जो शॉर्ट-टर्म चार्ट पर एक तेजी का संकेत है।"

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, निचले स्तरों पर खरीदारी की दिलचस्पी दिखाई दे रही है और 24,900-25,000 का क्षेत्र एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा कि तत्काल समर्थन 24,620 पर है और जब तक सूचकांक 25,000 से नीचे कारोबार करता है तब तक कुछ कंसोलिडेशन या हल्की कमजोरी बनी रह सकती है।

अमेरिकी बाजारों में रातोंरात जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.43 प्रतिशत बढ़ा, जबकि नैस्डैक 0.37 प्रतिशत और एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.27 प्रतिशत चढ़ा। यह रैली यूएस जॉब डेटा में भारी गिरावट के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के चलते आई।

सुबह के सत्र में एशियाई बाजार मजबूती के साथ हरे निशान में रहे। चीन का शंघाई सूचकांक 0.17 प्रतिशत और शेनझेन सूचकांक 0.24 प्रतिशत बढ़ा। जापान का निक्केई 0.6 प्रतिशत बढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.98 प्रतिशत बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.55 प्रतिशत की बढ़त में रहा।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 2,050.46 करोड़ रुपए के शेयर खरीदकर अपनी 11 दिनों की बिकवाली का सिलसिला तोड़ा, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 83.08 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

--आईएएनएस

एसकेटी/