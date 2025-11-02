विज्ञान

भारत 2030 तक 30 करोड़ टन क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता हासिल करेगा : केंद्रीय मंत्री

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 02, 2025, 05:11 AM

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय स्टील राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 30 करोड़ टन क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता हासिल करना है।

स्वीडन के ऊर्जा, व्यापार और उद्योग मंत्री की स्टेट सेक्रेटरी सारा मोडिग के साथ राष्ट्रीय राजधानी में एक बैठक में केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के बढ़ते स्टील क्षेत्र का जिक्र किया, इस बैठक में भारत में स्वीडिश राजदूत जान थेस्लेफ और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

स्टील मंत्रालय के अनुसार, बड़े पैमाने की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कारण भारत की घरेलू स्टील मांग 11-13 प्रतिशत की प्रभावशाली दर से बढ़ रही है, जबकि वैश्विक मांग में कमजोरी देखने को मिल रही है।

इस बैठक में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन स्टील प्रोडक्शन और अन्य एडवांस टेक्नोलॉजी में रिसर्च एवं डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए चर्चा हुई।

केंद्रीय मंत्री ने स्वीडन को भारत स्टील 2026 में भाग लेने के लिए दिए गए निमंत्रण की पुनः पुष्टि की। यह स्टील इंडस्ट्री को समर्पित एक इंटरनेशनल-कम-एग्जीबिशन है जिसका आयोजन 16-17 अप्रैल, 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जाएगा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कि इस वर्ष सितंबर में भारत के आठ प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 3 प्रतिशत रही है। इस दौरान इस्पात और सीमेंट सेक्टर का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा।

मंत्रालय की ओर से जारी डेटा में बताया गया कि सरकार द्वारा संचालित बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बढ़ती मांग के कारण सितंबर में स्टील उत्पादन में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 14.1 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई है। 2025-26 के अप्रैल से सितंबर के दौरान इस्पात की संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक रही।

-आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...