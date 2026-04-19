बिहार-यूपी की चमक से नासा हैरान, 'नाइट वर्ल्ड मैप' में जगमगा रहे दोनों राज्य

नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर एक नया ग्लोबल मैप जारी किया है। इस मैप में दिखाया गया है कि 2014 से 2022 तक पृथ्वी पर रात में लाइट्स कैसे बदली। इस मैप में भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश की चमक देख नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। यह मैप बीते नौ सालों में दोनों राज्यों में हुए विकास की तस्वीर है।

नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तस्वीर लेने के लिए नौ साल तक हर रात इकट्ठा की गई 1.6 मिलियन सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण किया। नतीजों से पता चला कि शहरी विकास के कारण उत्तर भारत में खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में रात की रोशनी का स्तर बढ़ गया है।

यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट में तियान ली और जे जू के नेतृत्व में, वैज्ञानिकों ने विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सुइट (वीआईआईआरएस) से ली गई तस्वीर का विश्लेषण करने के लिए एक नए एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया। सुनहरे क्षेत्र रात में ज्यादा तेज रोशनी दिखाते हैं, जबकि बैंगनी क्षेत्र रात में ज्यादा रोशनी दिखाते हैं।

भारत, चीन, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल अमेरिका ज्यादातर सुनहरे हैं, जबकि अमेरिका के पश्चिम में सुनहरे क्षेत्र हैं और पूर्व में ज्यादा बैंगनी और सफेद हैं। वहीं, यूरोप ज्यादातर बैंगनी था, जिससे पता चलता है कि इस दौरान इस इलाके में रोशनी कम हुई।

नासा ने इस तस्वीर को साझा कर लिखा, "पृथ्वी सिर्फ चमकदार नहीं हो रही है, रात की रोशनी में बदलाव की वजह से कुछ जगहें चमकदार हो रही हैं और कुछ जगहें धुंधली हो रही हैं। यह नतीजा नौ साल तक हर रात ली गई 1.16 मिलियन नासा सैटेलाइट इमेज के विश्लेषण से आया है।"

जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने नासा के पोस्ट को रिपोस्ट कर लिखा, "और जब आप भारत पर जूम इन करेंगे, तो आपको खुशी होगी कि बिहार कहीं और से ज्यादा साफ और ज्यादा चमक रहा है। नीतीश कुमार के दो दशकों के अच्छे शासन ने बिहार के लिए यही किया है, एक बड़ी छलांग जिसके लिए आने वाली पीढ़ी हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहेगी। नासा, आपने बहुत बढ़िया काम किया है।"

--आईएएनएस

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