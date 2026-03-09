भू-राजनीतिक तनावों के बीच साइबर सुरक्षा और परिचालन को मजबूत करें कंपनियां : नैसकॉम

नई दिल्ली, 9 मार्च (आईएएनएस)। आईटी इंडस्ट्री के बड़े निकायों में से एक नैसकॉम ने सोमवार को सदस्य कंपनियों को एक सलाह जारी करते हुए मध्य पूर्व में विकसित हो रही भू-राजनीतिक स्थिति के चलते साइबर सुरक्षा ढांचे में सतर्कता बढ़ने और परिचालन को मजबूत करने के लिए कहा।

नैसकॉम ने कहा कि हालांकि वर्तमान में व्यावसायिक गतिविधियां स्थिर बनी हुई हैं, कंपनियां स्थिति बिगड़ने की स्थिति में संभावित व्यवधानों को कम करने के लिए आकस्मिक योजनाओं की समीक्षा कर रही हैं और लचीलेपन के उपायों को मजबूत कर रही हैं।

नैसकॉम के अनुसार, कई कंपनियों ने क्षेत्रीय व्यवधानों की स्थिति में निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित देशों से जुड़े अपने परिचालनों के लिए व्यावसायिक निरंतरता योजनाओं को सक्रिय करना या उनकी समीक्षा करना शुरू कर दिया है।

संगठन कर्मचारियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रभावित क्षेत्रों में स्थित कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर हो रहे घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

इसके अलावा, कंपनियां इस क्षेत्र में क्लाउड प्लेटफॉर्म और डेटा केंद्रों की मजबूती सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण प्रणालियों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक बुनियादी ढांचे के विकल्पों का मूल्यांकन कर रही हैं।

नैसकॉम की सलाह के अनुसार, कंपनियों को इस क्षेत्र से होकर गैर-जरूरी यात्रा सीमित करने की सलाह दी गई है, क्योंकि यह एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट सेंटर है, और जहां आवश्यक हो, वैकल्पिक यात्रा मार्गों पर विचार करने को कहा गया है।

कंपनियां ग्राहकों के साथ भी लगातार संपर्क में हैं और उन्हें सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दे रही हैं।

सलाह में आगे चेतावनी दी गई है कि भू-राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में अकसर समन्वित साइबर खतरों, दुष्प्रचार अभियानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की घटनाओं में वृद्धि देखी जाती है, जिससे कंपनियों को अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता होती है।

अनुशंसित प्रमुख साइबर सुरक्षा उपायों में संगठन-व्यापी क्रेडेंशियल रीसेट और महत्वपूर्ण कमजोरियों के त्वरित पैचिंग के साथ-साथ वीपीएन, रिमोट डेस्कटॉप सिस्टम और क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जैसे बाहरी एक्सेस पॉइंट्स पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) लागू करना शामिल है।

नैसकॉम ने कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा ऑडिट करने की भी सलाह दी, विशेष रूप से मध्य पूर्व में कारोबार करने वाले विक्रेताओं के लिए, यह देखते हुए कि किसी भी तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ता की सुरक्षा में सेंध लगने से व्यापक क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

अन्य अनुशंसित उपायों में संभावित डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस (डीडीओएस) हमलों के लिए तैयारी करना, महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए ऑफलाइन और अपरिवर्तनीय बैकअप बनाए रखना और मौजूदा तनाव से जुड़े सोशल इंजीनियरिंग और दुष्प्रचार अभियानों का मुकाबला करने के लिए कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रम चलाना शामिल है।

नैसकॉम ने यह भी कहा कि वह क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रहा है और स्थिति का आकलन करने और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करने के लिए मध्य पूर्व परिषद के संपर्क में है।

--आईएएनएस

एबीएस/