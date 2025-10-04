विज्ञान

बीएसई ने सितंबर में 190 निवेशकों की शिकायतों का किया समाधान

Oct 04, 2025, 04:00 AM

मुंबई, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने शुक्रवार को कहा कि उनसे सितंबर 2025 में 126 कंपनियों के खिलाफ निवेशकों की 190 शिकायतों का समाधान किया है।

बीएसई ने कहा कि एक्सचेंज को इस साल सितंबर में 102 कंपनियों के खिलाफ 173 शिकायतें मिली हैं।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निपटाई गई शिकायतों में पिछली अवधियों में दर्ज की गई शिकायतें भी शामिल हैं।

स्टॉक एक्सचेंज ने बताया कि सितंबर 2025 तक शीर्ष तीन कंपनियां जहां शिकायतें एक महीने से अधिक समय से निवारण के लिए लंबित हैं, उनमें सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड शामिल हैं।

इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक की पांच साल की अवधि के दौरान 76 निवेश-संबंधी धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई की है, जिसमें दोषियों को अवैध लाभ के रूप में 949 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया गया था।

कई केंद्र सरकार, प्रवर्तन और नियामक एजेंसियां निवेश संबंधी धोखाधड़ी को रोकने, उसका पता लगाने और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए काम कर रही हैं।

डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन द्वारा अनैतिक प्रथाओं से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (डिजिटल लेंडिंग) निर्देश, 2025 भी जारी किए गए हैं और साइबर धोखाधड़ी और मनी म्यूल गतिविधि का पता लगाने हेतु मजबूत प्रणालियों के लिए बैंकों को गोपनीय परामर्श भी जारी किए गए हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) 'सेबी बनाम घोटाला' अभियान भी चलाता है, जो बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के साथ साझेदारी में टीवी, प्रिंट, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता अभियान चलाता है।

सेबी शिकायत निवारण प्रणाली 'स्कोर्स' भी चलाता है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को सूचीबद्ध संस्थाओं और बाजार नियामक-पंजीकृत बाजार मध्यस्थों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने और उन पर नजर रखने में सक्षम बनाता है।

--आईएएनएस

एबीएस/

