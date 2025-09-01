बीएसएनएल ने 'फ्रीडम प्लान' की समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 सितंबर की

नई दिल्ली, 1 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने सोमवार को जानकारी दी कि कंपनी ने अपने 'फ्रीडम प्लान' की समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है।

संचार मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, "ग्राहकों की शानदार प्रतिक्रिया को देखते हुए, बीएसएनएल अपने 'फ्रीडम प्लान' की समय सीमा 15 दिन बढ़ा रहा है।"

यह प्लान 1 अगस्त को लॉन्च किया गया था, जिसमें नए एक्टिवेशन पर 1 रुपए के टोकन शुल्क पर 30 दिनों के लिए मुफ्त 4जी मोबाइल सेवाएं दी जा रही हैं।

मूल रूप से, यह योजना 31 अगस्त तक एक्टिवेशन के लिए उपलब्ध थी, हालांकि अब प्लान की अवधि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

इस योजना के लाभों में अनलिमिटेड वॉयस कॉल (नियम और शर्तों के अनुसार), प्रतिदिन 2जीबी हाई-स्पीड 4जी डेटा, प्रतिदिन 100 एसएमएस और एक मुफ्त सिम कार्ड शामिल हैं।

बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ए. रॉबर्ट जे. रवि ने कहा, "बीएसएनएल ने हाल ही में देश भर में मेक-इन-इंडिया, स्टेट-ऑफ द आर्ट 4जी मोबाइल नेटवर्क स्थापित किया है, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ा रहा है। फ्रीडम प्लान, जो पहले 30 दिनों के लिए बिल्कुल मुफ्त सेवा शुल्क वाला है, ग्राहकों को हमारे स्वदेशी रूप से विकसित 4जी नेटवर्क का अनुभव करने का एक गौरवपूर्ण अवसर प्रदान करता है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमें विश्वास है कि सेवा की गुणवत्ता, कवरेज और बीएसएनएल ब्रांड से जुड़ा विश्वास ग्राहकों को शुरुआती अवधि से आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा।"

ग्राहक अपने नजदीकी बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर, केवाईसी के लिए वैध दस्तावेज लेकर फ्रीडम प्लान प्राप्त कर सकते हैं।

ग्राहक केवल 1 रुपए के एक्टिवेशन के साथ फ्रीडम प्लान सिम का अनुरोध कर सकते हैं, अपना केवाईसी पूरा कर सकते हैं और अपना मुफ्त सिम प्राप्त कर सकते हैं। सिम डालने और निर्देशानुसार एक्टिवेशन प्रक्रिया का पालन करने के बाद, ग्राहक के 30-दिन के निःशुल्क लाभ एक्टिवेशन की तारीख से शुरू हो जाएंगे।

इस वर्ष की शुरुआत में, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल को संकट से उबारने के लिए मोदी सरकार के रणनीतिक पुनरुद्धार कदमों को श्रेय देते हुए कहा था कि पिछली यूपीए सरकार द्वारा 'वेंटिलेटर सपोर्ट' पर छोड़ दी गई सरकारी दूरसंचार कंपनी ने अब भारतीय उपभोक्ताओं के दिलों में फिर से अपनी जगह बना ली है।

