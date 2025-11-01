Maruti Suzuki: जीएसटी रेट कट और फेस्टिव डिमांड की वजह से कारों की बिक्री में आया जबरदस्त उछाल

नई दिल्ली: वाहन निर्माता कंपनियों ने अक्टूबर के लिए अपनी बिक्री के शानदार आंकड़े जारी किए हैं। फेस्टिव सीजन और जीएसटी 2.0 सुधार के बीच मारुति सुजुकी से लेकर टोयोटा तक सभी कंपनियों ने अधिक से अधिक गाड़ियों की बिक्री की।

देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने अक्टूबर में कुल 2,20,894 यूनिट्स बेचीं, जो कंपनी की अब तक की सबसे अधिक मंथली बिक्री है।

मारुति की घरेलू बिक्री 180,675 यूनिट्स रही। इसके अलावा,ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को 8,915 यूनिट्स बेची गईं और 31,304 गाड़ियां निर्यात की गईं।

टाटा मोटर्स द्वारा जारी बिक्री के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने अक्टूबर में कुल 61,295 यूनिट्स बेचीं। जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में कंपनी ने 48,423 यूनिट्स की बिक्री की थी, जो कि सालाना आधार पर 26.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, कंपनी ने 9,286 यूनिट्स की अब तक की सबसे अधिक ईवी बिक्री भी की, जो कि सालाना आधार पर 73.4 प्रतिशत की वृद्धि थी।

कंपनी ने 47,000 से अधिक एसयूवी की बिक्री की, जो कि मंथली बिक्री में अब तक का सबसे अधिक 77 प्रतिशत शेयर भी रहा। इसके अलावा, कंपनी की

टाटा नेक्सन की मांग में भी शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें 50 प्रतिशत की सालाना वॉल्यूम ग्रोथ हुई। वहीं, कंपनी ने अक्टूबर में हैरियर और सफारी की 7,000 यूनिट्स बेचीं।

हुंडई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने कुल 69,894 यूनिट्स की मंथली बिक्री दर्ज की। घरेलू बाजार में कंपनी ने कुल 53,792 गाड़ियां बेचीं, जो कि मासिक आधार पर 4 प्रतिशत की वृद्धि थी। इसके अलावा, 16,102 गाड़ियों का निर्यात किया।

कंपनी की हुंडई क्रेटा और वेन्यू की कुल मिलाकर 30,119 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो कि इन दोनों ही कारों की अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री रही।

टोयोटा ने बीते महीने अक्टूबर में 42,892 गाड़ियां की बिक्री की, जो कि कंपनी की सबसे अधिक मंथली बिक्री रही। कंपनी ने बिक्री को लेकर सालाना आधार पर 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने घरेलू बाजार में 40,257 यूनिट्स की बिक्री और 2635 गाड़ियों का निर्यात किया।