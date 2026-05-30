अदाणी स्किल्स एंड एजुकेशन ने कच्छ में 11 आईटीआई में बदलाव लाने के लिए गुजरात सरकार के साथ साझेदारी की

भुज, 29 मई (आईएएनएस)। उद्योग से जुड़े कौशल विकास और रोजगार केंद्रित प्रशिक्षण के माध्यम से कच्छ के 11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में बदलाव लाने के उद्देश्य से, अदाणी स्किल्स एंड एजुकेशन (एएसई) ने शुक्रवार को गुजरात सरकार के साथ दो समझौता ज्ञापनों को औपचारिक रूप दिया।

एएसई ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना, प्रतिभा के पलायन को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए उद्योग-तैयार प्रतिभा पाइपलाइन का निर्माण करना है।

एएसई, अदाणी समूह का क्षमता-निर्माण मंच है जो उद्योग और उद्यम की मांग के अनुरूप स्केलेबल टैलेंट इकोसिस्टम बनाने पर केंद्रित है।

श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार एवं ग्रामीण विकास मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया, श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री कांतिलाल अमरुतिया, वरिष्ठ नेता और अधिकारी, अदाणी समूह के वरिष्ठ नेतृत्व, कच्छ के सभी 11 सरकारी आईटीआई के संकाय सदस्य और छात्र इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

बावलिया ने आत्मनिर्भर कार्यबल के निर्माण में उद्योग-अनुकूल कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “हमारा मुख्य उद्देश्य युवाओं को वैश्विक स्तर का तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना और स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रत्येक युवा को आत्मनिर्भर बनाना है। कुशल युवा एक समृद्ध राष्ट्र की नींव हैं।”

अमरुतिया ने छात्रों को सार्थक करियर बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, “कुशल युवा हमारे राष्ट्र की असली ताकत हैं और भारत के आर्थिक विकास, राष्ट्रीय प्रगति और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।”

इस पहल का उद्देश्य प्रतिभाओं के पलायन को कम करना और क्षेत्र के कुशल कार्यबल को मजबूत करना है, ताकि कच्छ की वृद्धि में स्थानीय प्रतिभाओं का योगदान बढ़ता रहे।

आसियान प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईटीआई) के रूपांतरण के लिए एएसई द्वारा परिकल्पित 10 सूत्री एजेंडा को अब देश के अन्य राज्यों में "गुजरात मॉडल" के रूप में जाना जा रहा है।

आसियान प्रौद्योगिकी संस्थान (एएसई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रॉबिन भौमिक ने कहा कि कच्छ एएसई के दीर्घकालिक कौशल विकास दृष्टिकोण का केंद्र बना हुआ है।

उन्होंने कहा, "कच्छ हमारी कर्मभूमि है और हम इसके भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। गुजरात सरकार और क्षेत्र के आईटीआई के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से, हमारा लक्ष्य एक ऐसा कुशल और उद्योग-तैयार कार्यबल तैयार करना है जो विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने और दीर्घकालिक क्षेत्रीय रूपांतरण में सहयोग करने में सक्षम हो।"

अपने 'स्किल2एम्प्लॉय' दृष्टिकोण के माध्यम से, एएसई कक्षा शिक्षण को वास्तविक दुनिया के परिचालन अनुभव के साथ जोड़ता है। सिमुलेशन, उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई), टीटीटी कार्यक्रमों और विश्व स्तर पर मानकीकृत पाठ्यक्रमों का लाभ उठाते हुए, इसका उद्देश्य पहले दिन से ही उत्पादक कार्यबल तैयार करना है।

--आईएएनएस

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