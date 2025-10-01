अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने नवरात्री और दुर्गा पूजा पंडालों को 653 अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किए

मुंबई, 30 सितंबर (आईएएनएस)। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने मंगलवार को कहा कि इस साल उसने नवरात्री और दुर्गा पंडालों के लिए 653 अस्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं।

त्योहारी सीजन को देखते हुए अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने इस महीने की शुरुआत में नवरात्री और दुर्गा पूजा पंडालों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान कर दिया था।

सुरक्षा और दक्षता के अपने वादे के मुताबिक, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन देने के 48 घंटे में ही कनेक्शन उपलब्ध करा रही है।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस साल हमने शहर भर में 653 से अधिक दुर्गा पूजा/नवरात्रि पंडालों को सफलतापूर्वक अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किए। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी इन पावन उत्सवों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के महत्व को समझती है।"

प्रवक्ता ने आगे कहा, "हम इन त्योहारों के दौरान निर्बाध बिजली की अहमियत समझते हैं। पिछले साल, हमने शहर भर में 647 से ज्यादा दुर्गा पूजा/नवरात्रि पंडालों को लगातार बिजली मुहैया कराई थी। इस साल, हमने और भी तेजी से कनेक्शन जारी करने और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने काम को और मजबूत किया है।"

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने अनधिकृत एक्सटेंशन या सीधी आपूर्ति का उपयोग न करने, तारों में कोई जोड़ न लगाने, मीटर केबिन के प्रवेश द्वार पर बाधाएं न डालने और स्वीकृत भार से अधिक भार न डालने की भी सलाह दी है।

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने कनेक्शन के लिए मानक तारों और स्विचों का उपयोग करने और मीटर केबिन में केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश करने देने का आग्रह किया।

कंपनी ने कहा, "मीटर केबिन के पास एक अग्निशामक यंत्र रखा जाना चाहिए, जिसके संचालन की जानकारी हो। मीटर केबिन के पास खतरे का बोर्ड लगाया जाना चाहिए। मीटर केबिन में उचित अर्थिंग होनी चाहिए।"

इस साल की शुरुआत में, गणपति उत्सव के दौरान, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने गणपति पंडालों को लगभग 950 अस्थायी कनेक्शन जारी किए और 15 बीएमसी वार्डों में 167 भगवान गणेश प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर 2,571 से ज्यादा फ्लडलाइट्स लगाईं, जिससे भक्तों के लिए एक सुरक्षित और आनंददायक अनुभव सुनिश्चित हुआ।

--आईएएनएस

एबीएस/