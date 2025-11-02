विज्ञान

अदाणी ग्रुप की कंपनी एसीसी लिमिटेड का मुनाफा दूसरी तिमाही में 460 प्रतिशत बढ़ा

Nov 02, 2025, 05:11 AM

अहमदाबाद, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। अदाणी ग्रुप की कंपनी एसीसी लिमिटेड ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए। जुलाई-सितंबर अवधि में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 460 प्रतिशत बढ़कर 1,119 करोड़ रुपए हो गया है।

इस दौरान कंपनी की वॉल्यूम भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 1 करोड़ टन पर रही है। इसमें सालाना आधार पर 16 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

देश में सबसे तेजी से बढ़ रही बिल्डिंग मटेरियल और सॉल्यूशंस कंपनी की आय वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 5,932 करोड़ रुपए हो गई है।

एसीसी लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ विनोद बहेटी ने कहा, "यह तिमाही सीमेंट क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण रही है। लंबे समय तक मानसून की चुनौतियों के बावजूद, इस क्षेत्र को जीएसटी 2.0 सुधारों, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) और कोयला सेस की वापसी सहित कई अनुकूल फैसलों से लाभ होगा।"

उन्होंने कहा, "ये डेवलपमेंट आगे चलकर स्थिर मांग गति को सहारा देंगे। सलाई बनवा, कलंबोली विस्तार प्रोजेक्ट्स से इस वर्ष उत्पादन में 3.4 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की वृद्धि होगी। प्लांट्स में खामियों को दूर करने से 5.6 एमटीपीए की क्षमता प्राप्त होगी, और लॉजिस्टिक्स बाधाओं को दूर करने से क्षमता उपयोग स्तर में सुधार करने में मदद मिलेगी।"

सितंबर तिमाही में कंपनी की नेटवर्थ 1,151 करोड़ रुपए बढ़कर 19,937 करोड़ रुपए हो गई है। साथ ही एसीसी कर्ज मुक्त बनी हुई है और इसकी रेटिंग क्रिसिल एएए (स्टेबल)/क्रिसिल ए1 प्लस है, जो कि सबसे अच्छी रेटिंग है।

बहेटी ने कहा कि बड़े अदाणी सीमेंट परिवार के हिस्से के रूप में और अंबुजा सीमेंट्स के अंतर्गत, एसीसी को समूह के एकीकृत इकोसिस्टम से फायदा हो रहा है, जिसमें लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और इनोवेशन शामिल है।

कंपनी ने कहा कि जीएसटी सुधारों से सीमेंट की कीमतों में कमी आई है, इससे इच्छुक ग्राहकों को अदाणी सीमेंट के प्रीमियम उत्पादों को खरीदने में मदद मिल रही है।

--आईएएनएस

एबीएस/

