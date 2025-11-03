विज्ञान

अदाणी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स का मुनाफा दूसरी तिमाही में 364 प्रतिशत बढ़ा

Nov 03, 2025

अहमदाबाद, 3 नवंबर (आईएएनएस)। अदाणी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए। जुलाई-सितंबर अवधि में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 364 प्रतिशत बढ़कर 2,302.3 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि एक साल पहले समान अवधि में 496.5 करोड़ रुपए था।

कंपनी का स्टैंडअलोन पीएटी (कर के बाद मुनाफा) करीब तीन गुना बढ़कर 1,387.55 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 500.66 करोड़ रुपए था।

वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 9,174 करोड़ रुपए हो गई है। यह कंपनी द्वारा एक तिमाही दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक आय है और इसमें सालाना आधार पर 21 प्रतिशत की बढ़त हुई है।

अंबुजा सीमेंट्स के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ विनोद बाहेती ने कहा कि यह तिमाही सीमेंट इंडस्ट्री के लिए खास रही है।

उन्होंने आगे कहा, "लंबे मानसून की वजह से पैदा हुई मुश्किलों के बावजूद, इस सेक्टर को जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) और कोयला सेस हटाने जैसे कई फायदेमंद डेवलपमेंट से फायदा होगा।"

वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में कंपनी का ईबीआईटीडीए सालाना आधार पर 58 प्रतिशत बढ़कर 1,761 करोड़ रुपए हो गया है। ईबीआईटीडीए प्रति टन सालाना आधार पर 32 प्रतिशत बढ़कर 1,060 रुपए हो गया है।

कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़कर 19.2 प्रतिशत हो गया है और इसमें 4.5 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है।

अंबुजा सीमेंट कर्ज मुक्त बनी हुई है। कंपनी की नेट वर्थ 69,493 करोड़ रुपए हो गई है और तिमाही के दौरान इसमें 3,057 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं, आय प्रति शेयर 267 प्रतिशत बढ़कर 7.2 रुपए हो गई है।

ऑपरेशनल मोर्चे पर कंपनी लगातार विस्तार कर रही है और वित्त वर्ष 28 तक क्षमता विस्तार के लक्ष्य को बढ़ाकर 155 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) कर दिया है, जो कि पहले 140 एमटीपीए था।

कंपनी ने कहा, "वित्त वर्ष 26 के बाकी बचे समय के लिए हमारा आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। हम डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और चार डिजिट पीएमटी ईबीआईटीडीए देने को लेकर आशावादी हैं।"

--आईएएनएस

एबीएस/

