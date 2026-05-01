अदाणी एंटरप्राइजेज का वित्त वर्ष 2026 में शानदार प्रदर्शन, मुनाफा 31 प्रतिशत बढ़कर 9,339 करोड़ रुपए हुआ

अहमदाबाद, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। अदाणी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने गुरुवार को बताया कि वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा (नेट प्रॉफिट) 31 प्रतिशत बढ़कर 9,339 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2025 में 7,112 करोड़ रुपए था।

कंपनी की कुल आय में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 1,02,943 करोड़ रुपए पहुंच गई, जबकि ईबीआईटीडीए 16,464 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा।

वित्त वर्ष 2026 के अंत तक, कंपनी ने खुद को एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित मॉडल में बदल लिया है। अब कंपनी की 80 प्रतिशत कमाई ऐसे स्थिर और लंबे समय वाले कारोबारों से आ रही है, जिससे भविष्य की कमाई का भरोसा और मजबूत हुआ है।

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि कंपनी ने इस साल भी अच्छा प्रदर्शन किया है और अपने मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में लगातार प्रगति की है।

उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि अब कंपनी की ज्यादातर कमाई उसके मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग सर्विसेज बिजनेस से आ रही है, जो इसके बड़े और स्थिर ऑपरेशन को दिखाता है।

वित्त वर्ष 2026 में कंपनी ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी हवाई अड्डा और गंगा एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम किया।

अरबपति उद्योगपति ने आगे कहा कि जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, कंपनी भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को और मजबूत बनाने पर ध्यान दे रही है।

कंपनी का इनक्यूबेशन (नए बिजनेस को विकसित करने की प्रक्रिया) अब शुरुआती निवेश और स्थिरता के चरण को पार कर चुका है। इससे कंपनी भविष्य में लगातार कैश फ्लो और बेहतर वैल्यू हासिल कर सकेगी।

वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 20 प्रतिशत बढ़कर 32,439 करोड़ रुपए हो गया। इसके साथ ही कंपनी ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर 1.3 रुपए के डिविडेंड की घोषणा भी की है।

इतना ही नहीं, चौथी तिमाही में अदाणी ग्रुप द्वारा बनाया गया भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 29 अप्रैल को किया गया, जिसे रिकॉर्ड 3.5 साल से कम समय में पूरा करके शुरू किया गया।

अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एएनआईएल) के तहत आने वाली अदाणी विंड, 'ब्लूमबर्ग एनईएफ ग्लोबल टॉप 15 टरबाइन मैन्यूफैक्चरर्स लिस्ट' में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र कंपनी है।

इसके अलावा, कंपनी की सोलर मॉड्यूल बिक्री में 95 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और यह 1,459 मेगावाट तक पहुंच गई।

कंपनी के अनुसार, अदाणीकॉनेक्स ने हैदराबाद में 4.8 मेगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर (फेज-2) ग्राहक को सौंप दिया है, जिससे कुल ऑपरेशनल क्षमता 55 मेगावाट से अधिक हो गई है।

--आईएएनएस

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