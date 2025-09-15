विज्ञान

अदाणी एंटरप्राइजेज 4,081 करोड़ रुपए की लागत से सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण करेगा

Sep 15, 2025, 06:39 PM

अहमदाबाद, 15 सितंबर (आईएएनएस)। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी को नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) से सोनप्रयाग को केदारनाथ से जोड़ने वाली रोपवे परियोजना के निर्माण के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड मिला है। इस परियोजना पर कुल 4,081 करोड़ रुपए का निवेश होगा।

कंपनी की पहली रोपवे परियोजना को पूरा होने में छह साल लगेंगे। इसका निर्माण अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का रोड्स, मेट्रो, रेल और वॉटर डिवीजन (आरएमआरडब्ल्यू) करेगा।

12.9 किलोमीटर लंबी यह रोपवे परियोजना चालू होने के बाद यात्रा के समय को 9 घंटे से कम कर मात्र 36 मिनट कर देगी, जिससे तीर्थयात्रा पहले से अधिक आसान और सुरक्षित हो जाएगी।

यह रोपवे प्रति घंटे प्रत्येक दिशा में 1,800 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा, जिससे हर वर्ष लाखों तीर्थयात्रियों को सेवा मिलेगी।

अदाणी पोर्टफोलियो के प्रमुख इनक्यूबेटर के अनुसार, केदारनाथ में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख तीर्थयात्री आते हैं, जो इस परियोजना के महत्व को दर्शाता है।

यह रोपवे नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम 'पर्वतमाला परियोजना' का हिस्सा है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर विकसित इस परियोजना को पूरा होने में छह वर्ष लगेंगे और निर्माण के बाद 29 वर्षों तक एईएल इसका संचालन करेगा।

इस परियोजना से कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ क्षेत्र में रोजगार सृजन और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने कहा, "केदारनाथ रोपवे एक इंजीनियरिंग परियोजना से कहीं बढ़कर है। यह श्रद्धा और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच एक सेतु है।"

गौतम अदाणी ने कहा, "इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, तेज और अधिक सुलभ बनाकर, हम लाखों लोगों की आस्था का सम्मान करते हैं और साथ ही एनएचएलएमएल और उत्तराखंड सरकार के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों के लिए नए अवसर पैदा करते हैं। यह प्रतिष्ठित परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो न केवल राष्ट्र की सेवा करती है बल्कि इसके लोगों का भी उत्थान करती है।"

पिछले कुछ वर्षों में अदाणी एंटरप्राइजेज ने उभरते इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यवसायों के निर्माण, राष्ट्र निर्माण में योगदान और उन्हें अलग-अलग सूचीबद्ध संस्थाओं में विनिवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

कंपनी की रणनीतिक व्यावसायिक निवेशों की अगली जेनरेशन ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, डेटा सेंटर, रोड, कॉपर और पेट्रोकेमिकल जैसे प्राथमिक उद्योगों पर केंद्रित है।

