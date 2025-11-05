अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन ने 60 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करने के उद्देश्य से आरएसडब्ल्यूएम के साथ की साझेदारी

अहमदाबाद, 5 नवंबर (आईएएनएस) । भारत के लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्रस में से एक आरएसडब्ल्यूएम ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी ने 60 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई के लिए अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड (एईएसएल) के साथ साझेदारी की है।

इस समझौते के तहत, एलएनजे भीलवाड़ा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी आरएसडब्ल्यूएम की एडिशनल पावर की जरूरत के लिए एईएसएल समग्र ग्रीन पावर वैल्यू चेन के प्रबंधन का काम देखेगा।

आरएसडब्ल्यूएम ने रिन्यूएबल ग्रीन जनरेशन कंपनी के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टवि स्कीम के तहत 60 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसके साथ राजस्थान में मौजूद कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रत्येक वर्ष 31.53 करोड़ यूनिट ग्रीन पावर सप्लाई की जा सकेगी।

इस एडिशन के साथ आरएसडब्ल्यूएम की कुल एनर्जी की जरूरत में रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान वर्तमान के 33 प्रतिशत से बढ़कर भविष्य में 70 प्रतिशत हो जाएगा, जो कि इसके कुल एनर्जी मिक्स का दो-तिहाई हिस्सा होगा।

आरएसडब्ल्यूएम के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रिजू झुनझुनवाला ने कहा, "यह सफलता हमारे लॉन्ग-टर्म विजन सस्टेनेबिलिटी के साथ ग्रोथ को दर्शाती है। साथ ही, दूरदर्शी इंडस्ट्रियल लीडर के रूप में हमारी पहचान को मजबूत करती है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारी एनर्जी से जुड़ी जरूरतों के 70 प्रतिशत हिस्से को रिन्यूएबल सोर्स से प्राप्त करना भारत के क्लीन एनर्जी मिक्स 31 प्रतिशत के नेशनल एवरेज से भी अधिक है, जिसके साथ आरएसडब्ल्यूएम रिस्पॉन्सिबल एनर्जी ट्रांजीशन में इंडस्ट्री बेंचमार्क लगातार सेट कर रहा है।"

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के सीईओ कंदर्प पटेल ने कहा, "हम आरएसडब्ल्यूएम के साथ इस साझेदारी से बेहद खुश हैं। यह साझेदारी व्यवसायों के लिए सस्टेनेबिलिटी के अहम होने को दर्शाती है।"

पटेल ने आगे कहा, "कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक लीडिंग एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हुए हमारी इनोवेटिव ऑफरिंग के जरिए हम इंडस्ट्रीज को डीकार्बनाइज करने में मदद करते हुए कैटेलिटिक रोल निभाने पर गर्व है।"

एईएसएल के कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वर्टिकल कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशन के साथ बल्क इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स को सर्विस प्रदान करते हैं। विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर और अधिक से अधिक ग्रीन पावर के साथ एईएसएल व्यवसायों को अलग-अलग सेक्टर्स में ऑपरेशनल और सस्टेनेबिलिटी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। कंपनी ने अगले पांच वर्षों में 7000 मेगावाट के सीएंडआई पोर्टफोलियो का टारगेट सेट किया है।

आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजीव गुप्ता ने कहा, "यह साझेदारी 60 करोड़ के इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ हमारी सस्टेनेबिलिटी यात्रा में एक मील का पत्थर है। यह ग्लोबल क्लीन एनर्जी बेंचमार्क के साथ हमारे बेहतरीन काम करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।"

उन्होंने आगे कहा कि हाइब्रिड पावर को इंटीग्रेट करते हुए आरएसडब्ल्यूएम न केवल अपने कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहा है बल्कि लॉग्न-टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और परिचालन कुशलता भी बढ़ा रहा है।

एईएसएल देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है, जो कि 26,705 सीकेएम और 97,236 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी के एक बड़े ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ देश के 16 राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती है।

--आईएएनएस

एसकेटी/