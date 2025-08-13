अदाणी डिजिटल लैब्स ने एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के अनुभव को पुनर्परिभाषित करने के लिए परिवर्तनकारी पहलों का किया ऐलान

अहमदाबाद, 13 अगस्त (आईएएनएस)। अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल)की टेक्नोलॉजी इकाई अदाणी डिजिटल लैब्स (एडीएल) ने बुधवार को अदाणी ग्रुप द्वारा प्रबंधित एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के अनुभव को पुनर्परिभाषित करने के लिए परिवर्तनकारी पहलों की एक सीरीज का ऐलान किया।

यह रणनीतिक कदम अदाणी एयरपोर्ट्स पर सुविधा, आराम और सहभागिता को बढ़ाते हैं, जिससे विमानन क्षेत्र में डिजिटल इनोवेशन में अग्रणी के रूप में कंपनी की स्थिति मजबूत होती है।

अदाणी डिजिटल लैब्स की निदेशक सृष्टि अदाणी ने कहा, "नए एडीएल का उद्देश्य अपने संचालन में ऊर्जा, विविध विचारों और अद्वितीय विशेषज्ञता का संचार करना है। यह यात्रियों को एक विशिष्ट डिजिटल-फर्स्ट अनुभव प्रदान करने की व्यापक रणनीति का पहला चरण है। हमारे द्वारा शुरू की गई प्रत्येक परियोजना में, हमारा उद्देश्य यात्रियों की यात्रा संबंधी चिंता को कम करना और दूर करना है।"

सृष्टि अदाणी ने आगे कहा, "इन पेशकशों में लेटेस्ट जानकारी, रिवॉर्ड्स और विशेष लाउंज सेवाएं शामिल होंगी, जो स्टैंडर्ड एग्रीगेटर पेशकशों से आगे बढ़कर वास्तव में व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करेंगी, जिससे यात्रियों के लिए हमारे एयरपोर्ट्स से यात्रा करना आनंददायक हो जाएगा।"

ग्रोथ और इनोवेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए, एडीएल ने अहमदाबाद में 150 सीटों वाले ऑफिस का उद्घाटन किया, जहां टीम एयरपोर्ट्स के लिए ग्राहक-केंद्रित समाधान विकसित करेगी।

ये समाधान समय की कमी, सुविधाओं के बारे में सीमित जानकारी और लंबी कतारों जैसी आम यात्रा चुनौतियों का समाधान करेंगे। सभी एयरपोर्ट सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर, अदाणी वनऐप यात्रा को आने-जाने से हटाकर एक अच्छे अनुभव में बदल देता है, जिससे प्रत्येक यात्री के लिए निजीकरण, सुविधा और दक्षता में वृद्धि होती है।

कंपनी ने बताया कि यह ऐप एक डिजिटल साथी के रूप में यात्रियों को कई विशेषताओं के साथ अपने एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस की योजना बनाने, नेविगेट करने और उसका आनंद लेने में सक्षम बनाएगा।

अदाणी रिवॉर्ड्स एक अभूतपूर्व लॉयल्टी पहल है जिसे विशेष रूप से एयरपोर्ट यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारतीय एयरपोर्ट इकोसिस्टम में अपनी तरह का पहला लॉयल्टी कार्यक्रम है, जो असाधारण मूल्य और कभी न भूलने वाला अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम खाद्य एवं पेय, खुदरा, कार पार्किंग, शुल्क-मुक्त खरीदारी और मीट एवं ग्रीट सेवाओं को निर्बाध रूप से शामिल करता है, जो बेजोड़ लचीलापन और उपयोग में आसानी प्रदान करता है।

यह अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म अब अदाणी एयरपोर्ट्स पर लाउंज तक पहुंच को सुव्यवस्थित करता है। यात्री अब आसानी से लाउंज की प्री-बुकिंग कर सकते हैं, कार्ड पात्रता की जांच कर सकते हैं और बिना कतारों और देरी के आसानी से मुक्त प्रवेश का आनंद ले सकते हैं।

--आईएएनएस

एबीएस/