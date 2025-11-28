अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के 14 दिवसीय आयोजन में 18 लाख से अधिक विजिटर्स पहुंचे

नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) के 44वें संस्करण का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ और 14 दिवसीय इस आयोजन में 18 लाख से अधिक विजिटर्स की भागीदारी दर्ज की गई।

मेले में आईटीपीओ के प्रबंध निदेशक डॉ. नीरज खरवाल की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन करने पर आईआईटीएफ-2025 पुरस्कार प्रदान किए गए।

पार्टनर स्टेट कैटेगरी में राजस्थान को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। इसके अलावा, बिहार को सिल्वर मेडल और उत्तर प्रदेश को ब्रॉन्ज मेडल दिए गए हैं। महाराष्ट्र को विशेष प्रशंसा पत्र मिला। वहीं, फोकस स्टेट कैटेगरी में झारखंड को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में ओडिशा को गोल्ड मेडल, मध्य प्रदेश को सिल्वर मेडल और पुडुचेरी ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। दिल्ली, गोवा और कर्नाटक को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

राज्यों की कैटेगरी में थीमैटिक प्रेजेंटेशन में मेघालय को गोल्ड मेडल, केरल को सिल्वर मेडल और आंध्र प्रदेश को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों की कैटेगरी में रक्षा मंत्रालय को गोल्ड मेडल, खान मंत्रालय को सिल्वर मेडल और रेल मंत्रालय को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। आयुष मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय (सरस आजीविका मेला) को विशेष प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए।

सशक्त भारत (मंत्रालय एवं सरकारी विभाग) कैटेगरी में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को गोल्ड मेडल, एमएसएमई मंत्रालय को सिल्वर मेडल और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड और नेफेड को विशेष प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए।

आईटीपीओ के प्रबंध निदेशक डॉ. नीरज खरवाल ने कहा कि 14 दिवसीय मेले में अलग-अलग क्षेत्रों से बड़े स्तर पर भागीदारी देखी गई। उन्होंने कहा कि पूरे आयोजन में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की थीम प्रतिबिंबित हुई। इसमें कटिंग-एज-टेक्नोलॉजी और स्टेट-ऑफ-द-आर्ट पवेलियन से लेकर एग्रीकल्चर इनोवेशन और पर्यावरण अनुकूल पहल तक के प्रदर्शन शामिल थे, जो भारत की आत्मनिर्भरता, क्रिएटिविटी और विशाल क्षमता को दिखाता है। उन्होंने मेले के अगले संस्करणों को बेहतर बनाने में मदद के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए।

