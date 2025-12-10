विज्ञान

Apple Store Noida : एप्पल ने लॉन्च से पहले नोएडा रिटेल स्टोर की पहली झलक की पेश

नोएडा में एप्पल का नया स्टोर, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और खास सेवाओं की सुविधा
Dec 10, 2025, 08:15 AM
नोएडा: भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी को बढ़ावा देते हुए अमेरिकी टेक दिग्गज एप्पल ने बुधवार को नोएडा में अपने पांचवे रिटेल स्टोर के लॉन्च से पहले इसकी पहली झलक पेश की। यह स्टोर 11 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है।

एप्पल ने कहा, "नया स्टोर ग्राहकों के लिए एप्पल के प्रोडक्ट्स के फुल लाइनअप और सेवाओं दोनों को एक साथ पेश करता है। ग्राहक आईफोन के लेटेस्ट जनरेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, पर्सनलाइज्स सपोर्ट और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस पा सकते हैं। इसके अलावा, वे 'टूडे एट एप्पल' सेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं।"

एप्पल की रिटेल एंड पीपल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिएर्ड्रे ओ'ब्रायन ने कहा, "हम एप्पल रिटेल में जो कुछ भी करते हैं उन सब में हमारा दिल से जुड़ाव होता है। हम एप्पल नोएडा के साथ एक नए स्टोर के दरवाजे खोलने के लिए बेहद उत्साहित हैं, जिसे कम्युनिटी और क्रिएटिविटी के लिए बनाया गया है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारे टीम मेंबर्स इस वाइब्रेंट शहर में ग्राहकों के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करने और उन्हें एप्पल में सबसे बेहतर का अनुभव लेने में मदद करने के लिए बेहद उत्साहित हैं।"

एप्पल नोएडा, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में लोकेट किया गया है। जहां 80 लोगों से ज्यादा टीम मेंबर ग्राहकों की लेटेस्ट एप्पल प्रोडक्ट्स की खरीदारी करने में मदद करेंगे। ग्राहक इस स्टोर से लेटेस्ट आईफोन सीरीज, एप्पल वॉट अल्ट्रा 3 और एप्पल वॉच सीरीज 11 मॉडल, आईपैड प्रो और 14 इंच मैकबुक प्रो को चेक कर सकते हैं।

ग्राहक एप्पल की रिटेल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें उनके लिए पर्सनलाइज्ड सेटअप और सपोर्ट की सुविधा रहेगी। ग्राहक जो एंड्रॉयड से आईओएस पर स्विच कर रहे हैं, उनके लिए टीम की मदद से यह बेहद आसान हो जाएगा। इसके अलावा, वे एप्पल ट्रेड इन और फाइनेंसिंग ऑप्शन की भी जानकारी ले सकेंगे।

एप्पल रिटेल स्टोर की जर्नी भारत में 2023 से शुरू हुई थी जब कंपनी ने मुंबई के बीकेसी और दिल्ली के साकेत से अपने रिटेल स्टोर की शुरुआत की थी।

 

