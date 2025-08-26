विज्ञान

Apple Pune Store Opening: एप्पल पुणे में 4 सितंबर को खोलेगा अपना चौथा रिटेल स्टोर

पुणे में 4 सितंबर को खुलेगा एप्पल का पहला रिटेल स्टोर, देश का चौथा स्टोर
Aug 26, 2025, 11:05 AM
एप्पल पुणे में 4 सितंबर को खोलेगा अपना चौथा रिटेल स्टोर

नई दिल्ली:  दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने मंगलवार को कहा कि वह 4 सितंबर को पुणे में अपना पहला स्टोर खोलने जा रही है। यह कंपनी का देश में चौथा रिटेल स्टोर होगा।

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, यह एप्पल स्टोर पुणे के कोरेगांव पार्क में होगा।

आईफोन बनाने वाली कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि यह उद्घाटन देश में एप्पल के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है, जो पुणे में ग्राहकों को एप्पल उत्पादों को जानने और खरीदने के नए तरीके प्रदान करता है, और व्यक्तिगत रूप से एप्पल की असाधारण सेवा का अनुभव करता है।

इससे पहले कंपनी दिल्ली और मुंबई में रिटेल स्टोर खोल चुकी है। वहीं, बेंगलुरु के हेब्बल में 2 सितंबर को नया रिटेल स्टोर खोलने का ऐलान किया है।

अमेरिकी कंपनी ने कहा, "हेब्बल और कोरेगांव पार्क में खुलने जा रहे एप्पल रिटेल स्टोर्स में ग्राहक नई प्रोडक्ट लाइनअप के बारे में जानकारी प्राप्त करने, नई सुविधाओं का अनुभव करने और विशेषज्ञों, क्रिएटिव, जीनियस और समर्पित बिजनेस टीमों से विशेषज्ञ सहायता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।"

ग्राहक इन नए स्टोर्स पर टुडे एट एप्पल सत्रों में भी भाग ले सकेंगे। प्रेरणा और शिक्षा के लिए डिजाइन किया गया, टुडे एट एप्पल ग्राहकों को अपने उपकरणों के साथ शुरुआत करने या अपने कौशल को और आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसमें फोटोग्राफी, संगीत, कला या कोडिंग आदि शामिल है।

कंपनी ने कहा कि उद्घाटन से पहले, ग्राहकों को विशेष एप्पल कोरेगांव पार्क वॉलपेपर डाउनलोड करने, पुणे के म्यूजिक से प्रेरित एप्पल म्यूजिक प्लेलिस्ट सुनने और आगामी स्टोर के बारे में अधिक जानने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

इस अतिरिक्त, एप्पल भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है, आगामी आईफोन 17 सीरीज के सभी मॉडल, जिनमें हाई-एंड प्रो संस्करण भी शामिल हैं, शुरुआत से ही देश में असेंबल किए जा रहे हैं। यह पहली बार है जब कंपनी हर नए आईफोन वेरिएंट का उत्पादन भारत में करेगी।

 

 

