अमेरिकी टैरिफ के बाद भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा : मूडीज

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भी भारत 2027 तक 6.5 प्रतिशत की विकास दर के साथ जी20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यह जानकारी रेटिंग एजेंसी मूडीज की ओर से दी गई।

मूडीज ने अपनी 'ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट 2026-27' में कहा कि भारत की विकास दर मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश, मजबूत घरेलू मांग और निर्यात विविधता से से संचालित हो रही है।

रिपोर्ट में कहा गया, "भारतीय निर्यातक कुछ उत्पादों पर 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहे हैं और अपने निर्यात को दूसरे देशों में रिडायरेक्ट करने में सफल हुए हैं, जिससे सितंबर में देश के कुल निर्यात में 6.75 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। हालांकि, अमेरिका को निर्यात में 11.9 प्रतिशत की गिरावट हुई है।"

रिपोर्ट में कहा गया कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने देश को विकास के स्थिर रास्ते पर रखा है। आरबीआई ने अक्टूबर में अपनी रेपो दर को स्थिर रखा, जिससे पता चलता है कि वह मुद्रास्फीति कम होने और विकास मजबूत होने के साथ नीति को लेकर सतर्क है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सकारात्मक निवेशक भावना से प्रेरित मजबूत अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह ने बाहरी झटकों को कम करने और तरलता बनाए रखने में मदद की है।

हालांकि, घरेलू मांग विकास का प्राथमिक इंजन बनी हुई है, लेकिन निजी क्षेत्र को अभी भी बड़े पैमाने पर व्यावसायिक निवेश के लिए पूरी तरह से विश्वास हासिल करना बाकी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक विकास स्थिर लेकिन धीमा रहेगा, क्योंकि एडवांस अर्थव्यवस्थाएं मामूली रूप से बढ़ रही हैं और अधिकतर उभरते बाजार मजबूत गति बनाए रखेंगे।

रिपोर्ट में 2026 और 2027 में वैश्विक विकास दर लगभग 2.5 से 2.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थिर लेकिन असमान विस्तार को दर्शाता है।

एडवांस अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 1.5 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है, जबकि उभरते बाजारों में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने की संभावना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में धीमी लेकिन स्थिर गति देखी जा रही है, जिसे मामूली उपभोक्ता खर्च और एआई-संबंधित निवेश से समर्थन मिल रहा है।

रिपोर्ट में बताया गया कि चीन की विकास दर 2025 में 5 प्रतिशत से घटकर 2027 तक 4.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

