अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की संभावना से बाजार में तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में खुले

मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका में ब्याज दरों में संभावित कटौती से निवेशकों का उत्साह बढ़ा और आईटी शेयरों में तेजी के चलते सोमवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने सप्ताह की शुरुआत बढ़त के साथ की।

सेंसेक्स 251.41 अंक या 0.31 प्रतिशत बढ़कर 81,558 पर पहुंच गया। निफ्टी 50 इंडेक्स 71 अंक या 0.29 प्रतिशत बढ़कर 24,941 पर पहुंच गया।

सेक्टर-वाइज निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.77 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी मेटल इंडेक्स में 0.88 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। अन्य अधिकांश सूचकांकों में मामूली बढ़त देखी गई।

निफ्टी पैक में इंफोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को और एनटीपीसी टॉप गेनर्स रहे। वहीं टॉप लूजर्स की लिस्ट में आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल और मारुति सुजुकी रहे।

विश्लेषकों के अनुसार, तकनीकी रूप से, निफ्टी 24,840 पर अपने अल्पकालिक समर्थन स्तर के आसपास बना हुआ है, जो 50-डे ईएमए के अनुरूप है।

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग की अमृता शिंदे ने कहा, "इस स्तर से नीचे जाने पर इंडेक्स 24,650 की ओर और फिर 24,500 के व्यापक समर्थन क्षेत्र तक गिर सकता है। निकट भविष्य में प्रतिरोध 25,150-25,350 के क्षेत्र में देखा जा रहा है।"

पीएल कैपिटल के सलाहकार प्रमुख विक्रम कासट ने कहा, "निफ्टी चैनल से बाहर निकल गया, लेकिन 24,950 से 25,000 के अपने प्रतिरोध क्षेत्र के आसपास बिकवाली का दबाव देखा गया और 24,600 से 24,673 निकट भविष्य में एक महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र होगा।"

23 अगस्त को संपन्न हुए जैक्सन होल में अमेरिकी फेड चेयरमैन पॉवेल ने ब्याज दरों में संभावित कटौती के संकेत दिए, जिससे भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के निवेश को लेकर आशावाद बढ़ा।

सोमवार को एशिया-प्रशांत बाजारों में ज्यादातर तेजी रही।

अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को जबरदस्त बढ़त देखी गई थी, जब डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि नैस्डैक में 1.88 प्रतिशत और एसएंडपी 500 में 1.52 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

एशियाई बाजारों ने सप्ताह की शुरुआत हरे निशान में की, जहां चीन का शंघाई सूचकांक 0.59 प्रतिशत, जापान का निक्केई 0.68 प्रतिशत और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.93 प्रतिशत की बढ़त में रहे। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.89 प्रतिशत बढ़ा।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 22 अगस्त को 1,622.52 करोड़ रुपए मूल्य के भारतीय शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 329.25 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे।

