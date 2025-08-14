विज्ञान

अमेरिकी फेड के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से बिटकॉइन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा

Aug 14, 2025, 11:48 AM

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से अधिक उदार मौद्रिक नीति की बढ़ती उम्मीदों के बीच प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन ने गुरुवार को 1,24,210 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ।

विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के क्रिप्टो समर्थक रुख के तहत, सहायक वित्तीय सुधारों ने निवेशकों की धारणा को बढ़ावा दिया।

बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो संपत्ति 0.9 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 124,210 डॉलर पर पहुंच गई, जो जुलाई में अपने पिछले उच्चतम स्तर को पार कर गई।

लेकिन सुबह 10.30 बजे तक, बिटकॉइन गिरकर 1,23,036.80 डॉलर पर आ गया। दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो-टोकन ईथर भी 4,780.04 डॉलर पर पहुंच गया, जो 2021 के अंत के बाद का उच्चतम स्तर है।

बाजारों को इस बात का भरोसा बढ़ता जा रहा है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती लागू करेगा, जो संभवतः सितंबर 2025 की शुरुआत में शुरू हो सकती है।

यह आशावाद हाल के आंकड़ों से उपजा है, जिसमें दिखाया गया है कि जुलाई में अमेरिकी मुद्रास्फीति सालाना आधार पर केवल 2.7 प्रतिशत बढ़ी, जो अपेक्षित 2.8 प्रतिशत से कम है, जो कम ब्याज दरों के पक्ष को मजबूत करता है।

निरंतर संस्थागत खरीद और ट्रंप प्रशासन द्वारा क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेश को आसान बनाने के कदमों ने अनुकूल परिस्थितियों को मजबूत किया है।

स्थिर मुद्रा नियमों के पारित होने और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन (एसईसी) द्वारा डिजिटल परिसंपत्तियों को समायोजित करने के लिए नियमों में बदलाव ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है।

विश्लेषकों ने कहा कि 1,25,000 डॉलर से ऊपर लगातार ब्रेक बिटकॉइन को 150,000 डॉलर तक पहुंचा सकती है।

ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद, जिन्होंने खुद को 'क्रिप्टो राष्ट्रपति' घोषित किया है, बिटकॉइन की कीमत सालाना आधार पर लगभग 32 प्रतिशत बढ़ी है।

पिछले हफ्ते एक कार्यकारी आदेश ने 401(के) सेवानिवृत्ति खातों में क्रिप्टो परिसंपत्तियों की अनुमति देने का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में तेजी से अनुकूल होते नियामक वातावरण का संकेत मिलता है।

कॉइनमार्केटकैप के आंकड़ों के अनुसार, ट्रंप के चुनाव के बाद से क्रिप्टो क्षेत्र का कुल बाजार पूंजीकरण नवंबर 2024 में लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 4.18 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है।

यह तेजी बिटकॉइन से आगे भी जारी रही, जहां सोलाना, एक्सआरपी और डॉगकॉइन जैसी कई क्रिप्टोकरेंसी में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जो बिटकॉइन से ऑल्टकॉइन की ओर कैपिटल रोटेशन की अटकलों से प्रेरित थी।

--आईएएनएस

एसकेटी/

