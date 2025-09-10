अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर आशावाद के बीच भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और जीएसटी को रेशनलाइज बनाने को लेकर आशावाद के चलते भारतीय शेयर बाजार बुधवार को हरे निशान में बंद हुआ।

कारोबार के अंत में 323.83 अंक या 0.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,425.15 पर बंद हुआ। आईटी और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी के बीच 30 शेयरों वाला यह सूचकांक पिछले सत्र के 81,101.32 के बंद भाव के मुकाबले 81,504.36 पर अच्छी बढ़त के साथ खुला। सूचकांक ने दिन के कारोबार में 81,643.88 का उच्चतम स्तर छुआ।

निफ्टी 104.50 अंक या 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,973.10 पर बंद हुआ।

विश्लेषकों ने कहा, "भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं को लेकर नए सिरे से आशावाद ने मार्केट सेंटीमेंट को मजबूत किया है। जीएसटी को रेशनलाइज बनाने और मौद्रिक नरमी के लाभों से वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही की बेहतर आय की उम्मीद, मूल्यांकन को मजबूती प्रदान कर रही है।"

उन्होंने आगे कहा कि अगले सप्ताह फेड द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती और टेक्नोलॉजी खर्च में सुधार की उम्मीदों के चलते आईटी सूचकांक ने अपने बेहतर प्रदर्शन को जारी रखा।

निवेशक टैरिफ संबंधी मुद्दों के समाधान के संकेतों के लिए भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता की प्रगति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

सेंसेक्स पैक में बीईएल, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एलएंडटी, आईटीसी और बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स रहे। वहीं, एमएंडएम, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल और पावरग्रिड टॉप लूजर्स रहे।

अधिकांश क्षेत्रीय सूचकांकों ने सत्र का अंत सकारात्मक रुख के साथ किया। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 161.80 अंक या 0.62 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 359.60 अंक या 0.64 प्रतिशत और निफ्टी आईटी 927.90 अंक या 2.63 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए।

मुनाफावसूली के बीच निफ्टी ऑटो 348.55 अंक या 1.28 प्रतिशत गिर गया।

ब्रॉडर मार्केट ने भी यही रुख अपनाया। निफ्टी बैंक 319.90 अंक या 0.59 प्रतिशत, निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 130.30 अंक या 0.73 प्रतिशत, निफ्टी मिडकैप 100 में 535.20 अंक या 0.93 प्रतिशत और निफ्टी बैंक ने 319.90 अंक या 0.59 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

--आईएएनएस

एसकेटी/